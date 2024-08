Copa Paulista: CAV acelera preparação para enfrentar o Vocem 

O duelo ocorre no domingo (11), às 10h, no Estádio Tonicão, em Assis/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense tem aproveitado a folga na rodada da Copa Paulista para acelerar a preparação para o duelo contra o Vocem, no próximo domingo (11.ago), às 10h, no Estádio Tonicão, em Assis/SP.

O elenco comandado pelo técnico Rogério Corrêa segue invicto no Grupo 1 com 12 pontos, vice-líder da chave, somando quatro a menos que o XV de Jaú, no entanto, o Galo da Comarca tem um jogo a mais.

Restando dois compromissos nesta fase, o CAV que vem de três empates consecutivo, diante do Grêmio Prudente (2 a 2), XV de Jaú (0 a 0), e por último o Mirassol (2 a 2), na Toca, o Votuporanguense visita o Vocem, e fecha contra o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, no sábado (17), às 15h.

Vale destacar ainda que o Vocem, adversário da rodada, traz boas lembranças a torcida alvinegra, até porque é exatamente o adversário da última vitória na competição. Naquela oportunidade, na Arena Plínio Marin, no sábado, 6 de julho, o Pantera Alvinegro venceu por uma sonora goleada, 4 a 0.

Vocem perde para o Mirassol

O Vocem enfrentou o Mirassol na última rodada, nesta segunda-feira, no Estádio Maião, em Mirassol, e cedeu a primeira vitória do Leão na Copa Paulista. Em jogo tecnicamente fraco, o primeiro e único gol da partida saiu no fim da primeira etapa. Depois de ver o adversário ocupar muito mais o campo de ataque, o Leão marcou já nos acréscimos com Fabrício Lima completando cruzamento da direita.

Com o resultado, o Mirassol foi a seis pontos e ultrapassando o Vocem no Grupo 1. O Leão, agora, é o terceiro colocado com um ponto a mais que o Santo, que vem logo abaixo, na quarta posição.

Copa Paulista Sicredi 2024

Os 26 times da Copa Paulista foram divididos em cinco grupos regionalizados – um com seis equipes e outros quatro com cinco – que se enfrentam dentro das respectivas chaves, classificando os três melhores de cada chave, mais o melhor quarto colocado geral.

A segunda fase se inicia nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. Não haverá sorteio. Os duelos serão decididos através das campanhas, com o time de melhor recorde enfrentando o de pior e assim sucessivamente.

O Árbitro de Vídeo (VAR) será implementado na Copa Paulista a partir das quartas de final.

O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.