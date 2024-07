Com 9 mortes, Votuporanga ultrapassa 7 mil casos de dengue em 2024 

Município lidera o triste ranking de mortes no noroeste paulista em decorrência da doença; outros 2,5 mil casos estão em investigação.

A Secretária Municipal de Saúde de Votuporanga/SP confirmou nesta sexta-feira (5.jul) que município ultrapassou a marca dos 7 mil casos de dengue em 2024. A cidade decretou epidemia da doença em fevereiro deste ano.

De acordo com os dados, Votuporanga registra 9 mortes confirmadas pela doença no ano, liderando o triste ranking de óbitos no noroeste paulista; além de 7.073 casos positivos da doença e outros 2.530 sob investigação.

Ainda em 2024, Votuporanga contabiliza também 12 casos de dengue sorotipo 3 foram registrados, desde o reaparecimento da variante no ano passado. Os dados divulgados mostram ainda que o município soma 13 casos de chikungunya e outros 3 são investigados.

Em cidades do noroeste paulista, que registram 59.207 casos confirmados e 59 mortes por dengue, os números também alarmam. Confira: Votuporanga (9), Catanduva (8), Olímpia (4), Rio Preto (3), Ariranha (3), Irapuã (3), Itajobi (2), Parisi (2), Mirassolândia (2), Pindorama (2), Palmares Paulista (2), Araçatuba (2), São Francisco (1), Bady Bassitt (1), Onda Verde (1), Lourdes (1), Cajobi (1), Barbosa (1), Tabapuã (1), Cardoso (1), Severínia (1), Penápolis (1), Elisiário (1), Santa Clara D’Oeste (1), Buritama (1), Guararapes (1), Américo de Campos (1), Estrela D’Oeste (1) e Potirendaba (1).

Prevenção

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.