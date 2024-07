Invicto na Copa Paulista, CAV enfrenta o Vocem na Arena Plínio Marin 

O Pantera Alvinegro é líder do Grupo 1, com 100% de aproveitamento, volta a campo neste sábado (6), às 18h. Zagueiro Amorim é relacionado e pode reestrear no Votuporanguense.

O Clube Atlético Votuporanguense, líder do Grupo 1, com 100% de aproveitamento, tem diante do pressionado Vocem, às 18h, deste sábado (6.jul), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, a missão de cumprir o dever de casa para seguir avassalador na competição estadual.

O Pantera Alvinegro, comandado pelo técnico Rogério Corrêa, não contará com o poder de fogo de Israel, que segue no departamento médico, porém, já em fase de transição. Por outro lado, a defesa tem o retorno do jovem zagueiro Amorim, que está relacionado para o compromisso e deve reestrear no CAV.

No retrospecto da Copa Paulista Sicredi 2024, o Votuporanguense vem de vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol fora de casa, e de vitória na estreia, na Toca do Pantera por 2 a 0, contra o XV de Jaú.

Por sua vez, o Vocem, terceiro colocado no Grupo 1, segue sem vencer e vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol, no Estádio Tonicão. Antes disso, na segunda rodada, o Vocem perdeu para o XV de Jaú por 2 a 0, no Estádio Zezinho Magalhães. Já em sua estreia, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, ficou no empate sem gols com o Grêmio Prudente.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.