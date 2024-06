Ao som de “olé”, Fortaleza domina o Palmeiras e vence no Castelão 

Lucero marca duas vezes e Bruno Pacheco faz golaço para o Leão do Pici; Verdão sofre com mudanças e perde embalo no Brasileirão.

O Fortaleza dominou o Palmeiras do início ao fim na noite desta quarta-feira (26.jun) e venceu por 3 a 0, no Castelão, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão do Pici conseguiu aproveitar as mudanças promovidas por Abel Ferreira para construir o resultado com facilidade: Lucero, com um gol em cada tempo, e Bruno Pacheco, com um golaço na segunda etapa, decidiram o confronto que fez o Verdão interromper uma sequência positiva de cinco vitórias consecutivas.

Com a derrota, o Palmeiras que poderia liderar o torneio sozinho, caiu para a quarta posição, com 23 pontos.

Próximo compromisso

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira, contra o Corinthians, às 20h, no Allianz Parque.