Colégio Unifev conclui o ano letivo com solenidades de formaturas e festividades

Ao longo da última semana, o Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária recebeu alunos, famílias e equipe pedagógica para as celebrações de final de ano.

O Colégio Unifev concluiu com sucesso o ano letivo de 2024, celebrando as conquistas dos alunos em uma série de solenidades de formaturas e festividades. Realizados no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, os eventos reuniram alunos, famílias e equipe pedagógica.

Na terça-feira (10/12), os alunos do Pré II da Educação Infantil, turmas A, B e C, festejaram sua formatura em uma emocionante cerimônia. Na sexta-feira, (13/12) foi a vez dos alunos do 9º ano, turmas A e B, do Ensino Fundamental Anos Finais, celebrarem essa importante conquista.

Na quarta e quinta-feira (11 e 12/12), a escola vivenciou a magia da “Viagem ao Mundo”. As festas de encerramento do ano letivo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais foram marcadas por apresentações musicais e de dança que encantaram a todos.

Estiveram presentes nas solenidades o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a diretora da escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, e as coordenadoras, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba.

A diretora do Colégio Unifev parabenizou os estudantes, celebrando a conclusão de mais uma etapa de suas vidas. “É com imensa alegria que comemoramos estes momentos que marcam não apenas a trajetória de cada aluno, mas também a de suas famílias. São marcos significativos para toda a comunidade escolar”, destacou Adriana.

A coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais expressou sua alegria. “É com grande satisfação que celebramos essa etapa de nossos alunos. A alegria deles e de suas famílias nos contagia e reafirma a importância de cada conquista”, ressaltou Renata.

Ao enfatizar a relevância das comemorações, o reitor da Unifev destacou a transição significativa que os estudantes vivenciaram. “É o eterno ciclo da vida, marcado por finais e recomeços. Foram quatro noites de confraternização em parceria das famílias com o Colégio Unifev. Estas crianças iniciaram conosco sua jornada educacional e temos a convicção de que permanecerão, porque nossa escola oferece uma educação de excelência”, finalizou Gastaldon.