CNPJ passa a ter letras a partir de julho: Veja o que muda para empresas

Instrução normativa foi publicada em 15 de outubro de 2024 e números atuais não serão afetados.

O novo formato de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) composto por números e letras passa a valer a partir de julho de 2026.A instrução normativa foi publicada pela Receita Federal em 15 de outubro de 2024 e, após dois anos, entrará em vigor para novas empresas. Ou seja, a mudança no CNPJ não afetará os números já existentes.

O novo número é chamado de alfanumérico, ou seja, será composto por números de 0 a 9 e qualquer uma das letras de A até Z.

O código será composto por 14 posições: as oito primeiras identificarão a raiz do novo número, enquanto as quatro seguintes representarão a ordem de estabelecimento. Por fim, as duas últimas corresponderão aos dígitos verificadores com apenas dois números.

De acordo com o Fisco, a nova composição ficará algo como “AA.AAA.AAA/AAAA-DV“, onde:

A – Alfanumérico, composto por números de 0 a 9 e letras maiúsculas de A até Z

– Alfanumérico, composto por números de 0 a 9 e letras maiúsculas de A até Z DV – Dígito Verificador utilizando o cálculo pelo módulo 11

A Receita Federal afirma que a mudança se deu pela demanda crescente de obtenção de novos CNPJs, o que eventualmente poderia encerrar as combinações possíveis caso a formatação do código não fosse alterada.

As empresas com CNPJ já ativo, composto apenas por números, não passarão por nenhuma mudança. Ambos os formatos serão válidos em todos os processos que utilizam o cadastro como forma de identificação.