Clínica Meu Pet está com filhotes de cães e gatos disponíveis para adoção responsável

Os animais já estão vermifugados e são doados com castração garantida.

Adotar um animalzinho nunca foi tão fácil e descomplicado. A Clínica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva, conhecida como Clínica Meu Pet, está com alguns animaizinhos disponíveis para adoção responsável, são filhotes de cães e gatos, vermifugados e com castração garantida.

O processo de adoção pode ser feito diretamente na Clínica. Para esclarecer quaisquer dúvidas ou mais informações, os telefones para contato são (17) 3405-1013 ou (17) 99742-3545.

A Clínica fica na Av. Prefeito Mário Pozzobon, 3574, no 1º Distrito Industrial.

Adote um Pet

Outra forma de adoção com muita comodidade e na palma da mão é por meio do módulo “Adote um Pet” no aplicativo Conecta Votuporanga. Ao clicar na opção de adoção, o interessado pode conferir a lista dos cachorros e gatos que estão disponíveis à espera de um lar e dar andamento aos processos legais para levar o animal para casa.

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível nas lojas App Store e Play Store, o download pode ser feito através do link

http://conectavotuporanga.govdigital.app/download

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3