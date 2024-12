Última Sessão Solene de 2024 é marcada por emoção e casa cheia 

Ana Paula Stefanelli, Rogério Corrêa, Fausto Pinato e Eneide da Costa Rodrigues foram homenageados com o título de “Cidadão Votuporanguense”; Mamede Abou Dehn Júnior recebeu a “Insígnia de Honra ao Mérito”.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou na noite desta segunda-feira (9.dez), a última sessão solene de 2024, com casa cheia e muita emoção. Na oportunidade, Ana Paula Stefanelli, Rogério Corrêa, Fausto Pinato e Eneide da Costa Rodrigues foram homenageados com o título de “Cidadão Votuporanguense” – maior honraria do Poder Legislativo concedida a alguém nascido em outro município. Enquanto, Mamede Abou Dehn Júnior recebeu a “Insígnia de Honra ao Mérito” – que é uma das maiores honrarias a ser concedida a quem nasceu em Votuporanga.

A mesa de autoridades foi composta pelo presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB); prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD); juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin; comandante da Polícia Militar de Votuporanga, capitão da PM, André Navarrete; presidente da 66ª Subseção da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo) de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho; dentre outros.

Conforme antecipado pelo Diário, Eneide Costa, fundadora da Casa da Criança de Votuporanga, foi a primeira a receber o título por iniciativa do vereador Mehde Meidão (PSD), no entanto, como estava muito emocionada, preferiu não falar na tribuna da Casa de Leis.

Em seguida, a segunda homenageada da noite foi a advogada Ana Paula Nogueira Stefanelli, filha do ex-prefeito Pedrão Stefanelli – o título foi concedido por iniciativa do vereador Emerson Pereira (PSD). Emocionada, a paulistana de nascimento, Ana Paula foi à tribuna e agradeceu a honraria: “tenho muito amor por essa cidade que sempre acolhe a todos muito bem. Nós somos realmente uma cidade abençoada. Recebo essa honraria com muito amor, alegria e extraordinária satisfação, com o compromisso de sempre servir de coração aberto e de contribuir com a nossa sociedade.”

O terceiro homenageado da sessão solene foi o deputado federal Fausto Pinato (PP/SP), por iniciativa do ex-vereador, ainda em 2017, e vereador eleito Wartão (União Brasil). A entrega ganhou ‘reforço’ do vereador Serginho da Farmácia (PP) que discursou em agradecimento ao apoio do parlamentar à Votuporanga.

Por sua vez, o homenageado, acostumado a transitar no ambiente político, segurou a emoção e relembrou sua trajetória de pacificação entre os municípios vizinhos, como Votuporanga e Fernandópolis – sua cidade natal: “Hoje é um momento de muita alegria. Eu já recebi centenas de títulos, todos de muita importância, mas faltava Votuporanga. Uma pessoa de Fernandópolis ganhar um título de cidadão em Votuporanga?! Até choveu hoje, essa chuva é para lavar a alma, lavar qualquer tipo de mágoa. Eu já me sentia cidadão votuporanguense de fato, e agora me sinto de direito. E esse título hoje aumenta e muito a minha responsabilidade”, afirmou o deputado federal.

A penúltima homenagem da noite e um dos momentos de maior emoção foi a entrega da “Insígnia de Honra ao Mérito” ao engenheiro Mamede Abou Dehn Júnior, por iniciativa do vereador Osmair Ferrari (PL).

Na tribuna da Câmara, o engenheiro não segurou a emoção ao lembrar de sua trajetória, assim como de seus familiares, no município, e agradeceu: “As pessoas falam que para cursar engenharia precisa de gostar de cálculos, de lógica, e eu costumo dizer que não é só isso, mas que você precisa gostar de pessoas porque você vai resolver os problemas das vidas dessas de pessoas, do lugar em que elas vivem, da forma como aquele lugar vai se desenvolver. E é só com a engenharia que a gente consegue mudar essa realidade e mudar o mundo”, afirmou.

Por fim e não menos importante, o último homenageado da noite foi o treinador do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Corrêa, natural de Goiânia/GO, que recebeu o título por iniciativa do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), e sob os olhares atentos de grande parte de seus comandados e do staff do CAV.

Na tribuna, o comandante do Votuporanguense relembrou sua trajetória no clube e agradeceu a homenagem: “É um momento único na minha carreira como treinador, mas como eu falo sempre: eu não ganhei isso sozinho. Falo também que do lado de um grande homem há sempre uma grande mulher, e só eu e minha esposa sabemos quanto foi difícil até chegar aqui e receber esse título dessa cidade maravilhosa. Eu amo muito essa cidade, em que estou pela segunda passagem. Agradeço a torcida e a todos de Votuporanga. Obrigado a todos”, concluiu.

