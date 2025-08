Circular: Emerson Pereira solicita transporte público gratuito aos domingos 

Vereador afirmou que a ‘tarifa zero’ aos domingos contribui para uma cidade mais inclusiva, mais acolhedora e que oferece oportunidades para todos; objetivo é fortalecer laços familiares e valorizar o turismo local.

Na 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada nesta segunda-feira (28.jul), o vereador Emerson Pereira (PSD) usou a tribuna para propor ‘tarifa zero’ aos domingos no transporte público.

Inspirado por uma sugestão da munícipe Joana, moradora do bairro Sonho Meu, Emerson trouxe à tona uma proposta que pode transformar a forma como a população se relaciona com a cidade: a implantação do transporte coletivo gratuito aos domingos.

A ideia, que já vem sendo aplicada com sucesso em cidades como São José do Rio Preto, tem como objetivo permitir que famílias em situação de vulnerabilidade social possam circular pela cidade, visitar espaços públicos e culturais e fortalecer os vínculos familiares: “Uma família com três crianças, por exemplo, que mora no São Cosme ou no Boa Vista e deseja passear no Parque da Cultura ou na Praça da Matriz, muitas vezes deixa de sair por conta do custo da tarifa. Hoje, o valor da passagem gira em torno de R$ 3,90 paga pelo munícipe. Esse valor, somado para todos da família, se torna um obstáculo”, destacou o vereador.

Segundo Emerson, oferecer o transporte com tarifa zero aos domingos seria uma ação de inclusão social, mas também de valorização da mobilidade urbana, do turismo e da cultura local: “Estamos falando de algo maior: de permitir que pais e filhos possam explorar juntos os espaços da cidade, conhecer a história de Votuporanga, viver experiências culturais e educativas sem que o dinheiro seja um impedimento.”

O vereador solicitará o apoio dos demais parlamentares da Casa e pedir que o prefeito Jorge Seba (PSD), junto ao secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Zeitune, estude com carinho essa possibilidade.

“O transporte coletivo precisa ser valorizado como política pública que transforma. A tarifa zero aos domingos pode ser o começo de algo muito maior: uma cidade mais inclusiva, mais acolhedora e que oferece oportunidades para todos. Estamos plantando essa semente e acredito que, com diálogo, respeito e sensibilidade, podemos colher bons frutos”, concluiu Emerson Pereira.

A proposta, que ainda não apresenta os valores que precisarão ser arcados pelo contribuinte votuporanguense, segue agora para análise e possíveis encaminhamentos junto ao Poder Executivo votuporanguense.