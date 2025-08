Polícia Militar prende trio por tráfico de drogas em Votuporanga 

Um homem e dois adolescentes foram colocados à disposição da Justiça. Porções de maconha, crack, cocaína, haxixe e até um comprimido de ecstasy foram apreendidos.

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta terça-feira (29.jul), no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

Segundo apurado, por volta das 19h54, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte, quando receberam informações de que três indivíduos estariam traficando drogas em um imóvel pela Rua João Reganin, local em que já havia ocorrido um flagrante do mesmo crime.

Em seguida, ao se aproximarem do endereço, os PMs visualizaram um indivíduo saindo de uma residência, aparentando esconder algo na cintura. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para dentro da casa, sendo imediatamente acompanhado pelos policiais militares.

Dentro do imóvel, a equipe surpreendeu outros dois indivíduos em volta de uma mesa, manipulando uma grande quantidade de entorpecentes, entre eles maconha, crack, cocaína, haxixe e até um comprimido de ecstasy. Também foram encontrados diversos objetos utilizados no preparo das drogas, como um prato, três facas, três pedaços de lâmina de barbear com vestígios de drogas, além de R$ 837,00 em dinheiro e três telefones celulares.

Diante dos fatos, os PMs deram voz de prisão ao indivíduo maior de idade, e voz de apreensão aos dois menores, sendo o trio apresentado na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.