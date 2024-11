Santa Casa de Votuporanga pede apoio da população para seguir como referência em saúde 

O hospital votuporanguense é referência para 53 municípios da região e uma população estimada de 500 mil habitantes.

A Santa Casa de Votuporanga/SP realizou na manhã desta sexta-feira (29.nov) um bate-papo com profissionais de imprensa e comunicação em geral com a finalidade de demonstrar os desafios enfrentados pelo centro médico que é referência para 53 municípios da região e uma população estimada de 500 mil habitantes.

O encontro foi liderado pelo provedor do hospital, Amaro Rodero, e prestigiado por lideranças da área, como a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.

Entre os diversos assuntos abordados, Rodero destacou o problema crônico que aflige a saúde pública brasileira, em especial, as Santas Casas, a falta de recursos financeiros, em grande parte causado pela insuficiência da tabela SUS.

O gestor procurou detalhar o Complexo Santa Casa de Votuporanga, que abrange o Hospital, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, a Farmácia de Alto Custo e o SanSaúde, salientando a importância do atendimento de convênio e particular na luta incessante para equilibrar o caixa.

Amaro Rodero também se atentou para o fato da Santa Casa de Votuporanga ser uma OSS (Organização Social de Saúde) que gere os Consultórios Municipais, destacando a importância do atendimento regulado da população desde a entrada do atendido nas unidades de bairro ou mesmo inserido por equipes de emergência, como por exemplo, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O provedor atuou para ‘desmistificar’ uma questão que tem povoado o imaginário de parte da população, “que a Santa Casa só atende gente de fora”, demonstrando que 65% dos atendimentos prestados pelo hospital foram para votuporanguenses, enquanto apenas 35% foram para moradores da região.

O hospital que possui certificações rigorosas de qualidade, também conquistou prestigiosas marcas como a de 16ª melhor Santa Casa do Brasil e a 2ª de noroeste paulista.

Vale ressaltar que recentemente conquistou o inédito prêmio “Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar”, da Fundação Instituto de Administração (FIA) em parceria com Estadão.

Contudo, com os avanços surgem desafios ainda maiores, e o hospital trabalha para a implantação de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica; além da Neurocirurgia.

Baixa adesão ao ‘Saúde que dá Prêmios’

A campanha “Saúde que dá Prêmios”, realizada em parceria entre a Santa Casa de Votuporanga, Saev Ambiental e TV Unifev, é amplamente conhecida pela população votuporanguense. Uma vez que, a cada contribuição mensal na conta de água, os participantes não só ajudam a Santa Casa, mas também concorrem a prêmios incríveis.

Porém, segundo os dados apresentados pelo hospital, a adesão está muito abaixo do ideal: dos 44 mil pontos de ligações de água na cidade, apenas 9 mil participam da campanha, contudo, esse número pode ser ainda menor em decorrência da inadimplência.

Para colaborar com a campanha “Saúde que dá Prêmios” basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental), informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir. Se tiver dúvidas, o setor de Captação de Recursos da Santa Casa está disponível pelo telefone (17) 3405-9133.

