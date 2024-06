Ciesp Noroeste Paulista promove evento especial de meio ambiente com palestra sobre sustentabilidade industrial

Evento contará com a presença de Jorge Rocco para discutir as mudanças nas legislações ambientais e a importância da sustentabilidade no setor industrial.

Para abordar as constantes mudanças nas legislações ambientais que impactam o setor industrial e reforçar seu compromisso com a pauta ambiental, o Ciesp Noroeste Paulista realiza, nesta terça-feira, 11 de junho, a ação Semana do Meio Ambiente. O evento contará com a presença do especialista em Projetos de Gestão Ambiental do Ciesp São Paulo e especialista em legislações ambientais e sustentabilidade industrial, Jorge Rocco, que apresentará a palestra “O Futuro da Indústria Passa pela Sustentabilidade”.

O objetivo do evento é promover a conscientização sobre a importância da sustentabilidade na indústria e discutir o cenário atual e futuro das legislações ambientais, que estão em constante evolução. Além disso, o evento esclarecerá dúvidas sobre o conceito de logística reversa.

“As normas e compromissos ambientais mudam constantemente, afetando diretamente o setor industrial. Por isso, decidimos realizar este evento e trazer um especialista renomado como Jorge Rocco, para fornecer informações e esclarecer dúvidas sobre legislações ambientais e sustentabilidade industrial”, destaca a diretora titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico.

O evento será realizado na sede do Ciesp em Rio Preto, no dia 11 de junho, a partir das 10h. A participação é gratuita, e os interessados podem confirmar presença pelos telefones (17) 3231-0876 ou (17) 98215-0910 (WhatsApp).