Ambulatório de Oncologia da Santa Casa comemora dois anos

O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga comemora, em junho, dois anos de funcionamento. Durante este período, foram realizados mais de 3 mil atendimentos, abrangendo quimioterapia, consultas oncológicas, consultas nutricionais, acompanhamento psicológico e atendimentos de enfermagem.

A atuação do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga tem sido para Votuporanga e para a região noroeste um ganho significativo, pois oferece a melhor assistência aliada à mais avançada tecnologia, primando pela ética, pelo respeito e pela humanização.

Hoje em dia, os atendimentos do Ambulatório de Oncologia são embasados em tratamento e fortalecimento, para as operadoras de saúde, sendo uma retaguarda oncológica adequada com uma estrutura significativa para os pacientes conveniados e particulares em tratamento para tumor maligno ou com quadro clínico suspeito.

Uma das vantagens é estar localizado em anexo a Santa Casa de Votuporanga, usufruindo de uma ampla infraestrutura, composta por Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e ainda conta com os serviços de apoio de Imagem e Diagnóstico e Análises Patológicas.

Atualmente atendemos os convênios SanSaúde, APAS, Economus, AMAFRESP, CABESP, FAEC, SABESP, VIVEST, Amil, GEAP e SULAMÉRICA.

“Nestes dois anos, acompanhamos histórias de vida e superação. Partilhamos também das expectativas que cercam todos aqueles que enfrentam o câncer, isso se torna possível porque contamos com uma equipe multidisciplinar atualizada nas melhores práticas assistenciais”, explica a enfermeira supervisora do ambulatório de oncologia e centro de infusão da Santa Casa de Votuporanga, Lilian Maira Curti Passos.

A equipe do Ambulatório de Oncologia é composta por profissionais especializados, que inclui oncologistas, hematologistas, enfermeiros, farmacêutica, nutricionistas, psicólogos e recepcionista. Esta equipe dedicada, não apenas administra tratamentos, mas também oferece suporte integral e personalizado aos pacientes, contribuindo significativamente para resultados positivos.

“Nos últimos anos, a oncologia se tornou uma disciplina complexa, que estuda a forma como o câncer se desenvolve no organismo e determina o tratamento mais adequado para cada caso por isso estamos sempre em busca de qualificações”, completa a médica responsável técnica Julia de Oliveira Cordeiro, oncologista clínica.

Dra. Julia, concluiu o Ensino Superior de Medicina em 2014, pela Universidade Metropolitana de Santos, com Residência de Clínica Médica pela Unifev – Santa Casa de Votuporanga em 2018, e Residência em Oncologia pela Funfarme – Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP em 2021. É pós-graduada em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar em 2022 e preceptora da Liga de Humanização da Unifev.

Sobre o serviço

O serviço de Oncologia, mensalmente, realiza mais de 30 sessões de quimioterapia além de proporcionar Imunoterapia, Terapia Alvo, Hormonioterapia para o combate ao câncer.

O perfil de atendimento é, em sua maioria, pacientes do sexo feminino com faixa etária entre 60 e 69 anos com predominância para o diagnóstico de neoplasia maligna de mama e corpo do útero. Já os pacientes do sexo masculino estão na faixa etária entre 50 e 59 anos, com predominância para as neoplasias malignas de cólon e próstata.

Investimentos

Em maio do ano passado, a Santa Casa de Votuporanga adquiriu o equipamento e investiu na infraestrutura para a instalação da capela de Fluxo Laminar, onde são manipulados os antineoplásicos pela Farmacêutica Oncológica. “É fundamental garantir a segurança e a eficácia dos tratamentos com o controle rigoroso de qualidade, farmacovigilância e fármaco-economia. Asseguramos que todos os medicamentos sejam dispensados de forma correta e eficiente, a rastreabilidade dos medicamentos e a monitorização do ambiente de preparação, minimizam os riscos de contaminação e contribuem para as boas práticas oncológicas,” diz a farmacêutica Camila Fontes Marson Trolesi.

Neste ano, o Ambulatório de Oncologia conquistou mais um diferencial, com a especialidade Onco-Hematologia. Dra. Sabrina da Silva Saraiva Mangolin, é medica hematologista e Responsável Técnica pela Agência Transfusional da Sangue da Santa Casa de Votuporanga. Ela realiza atendimentos personalizados aos pacientes em investigação ou com diagnóstico confirmado de Leucemia, linfoma, Mieloma múltiplo, e outras doenças malignas do sangue.

Dra. Sabrina concluiu o ensino superior de medicina em 2008 pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas -PUC; Residência em Clínica Médica pelo Hospital Regional de Presidente Prudente/SP em 2012; Residência médica em Hematologia e Hemoterapia no Hospital Santa Marcelina/SP em 2014; Doutorado em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas/SP em 2019 e Coordenadora do curso de Medicina da Universidade Brasil desde agosto/2023.

Compromisso com a qualidade

O Ambulatório de Oncologia e a Santa Casa de Votuporanga, recebeu em março de 2023 a Acreditação de nível 2 -Pleno pela ONA (Organização Nacional de Acreditação). Este certificado é um reconhecimento da qualidade e segurança dos serviços prestados ao paciente oncológico, atestando que oferece aos seus pacientes e familiares, uma assistência planejada e integral durante a jornada de tratamento contra o câncer.