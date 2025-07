CIENP 2025 reúne 3 mil pessoas de 200 cidades em Votuporanga 

Evento celebrou a 10ª edição com arena interativa, grandes nomes da educação e programação imersiva voltada à valorização do professor.

A 10ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP terminou consolidando-se como um dos maiores e mais relevantes eventos educacionais do interior de São Paulo. Realizado nos dias 24 e 25 de julho, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga/SP, o congresso reuniu mais de 3 mil participantes de pelo menos 200 cidades brasileiras, superando expectativas e movimentando a econômica local com hotéis, bares e restaurantes lotados.

Com o tema “Alfabetiza Juntos SP: Caminhos para fortalecer o professor diante dos desafios da Educação”, o evento promoveu dois dias de intensa troca de conhecimento, reflexão e formação, reunindo grandes nomes da educação brasileira. Entre os destaques da programação estiveram Leandro Karnal, Renato Casagrande, Diogo Almeida, Geraldo Peçanha, Mozart Neves Ramos, Márcia Bernardes, Fernanda King, Maria Helena Guimarães, Eládio Sebastian e Jéssica Santos, profissionais com ampla atuação e reconhecimento no cenário educacional. Um dos painéis educativos contou com a participação das professoras da rede pública de ensino: Luciana Olmedo e Tamara Viota.

O Congresso contou com uma plenária em formato arena, estandes de mais de 30 empresas, workshops gratuitos, amplo estacionamento e uma estrutura moderna que proporcionou uma experiência imersiva ao público no Centro de Eventos. A Praça de Alimentação também foi um sucesso, reunindo diferentes opções gastronômicas para atender os participantes ao longo dos dois dias. O artesanato também foi destaque na área de convivência.

O CIENP 2025 contou ainda com apresentações culturais do cantor e compositor Márcio Zarsi e com shows da banda Os Kombinados, que animaram o público tanto na plenária quanto no palco da Praça de Alimentação. A abertura contou com uma performance musical ao vivo do clássico “A Bela e A Fera”, com personagens da Cia Criativa. “Foi uma edição histórica. O CIENP cresceu, amadureceu e se consolidou como referência nacional em formação continuada. Celebramos 10 anos olhando para o futuro da educação, com ações que valorizam o professor e incentivam a inovação pedagógica”, avalia Marcelo Batista, coordenador de conteúdo do CIENP, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior.

A organização do CIENP é realizada em parceria pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP/Câmpus Votuporanga, e Centro do Professorado Paulista – CPP.