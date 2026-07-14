Lula e Flávio Bolsonaro mantêm empate técnico no 2º turno, com 47% a 44%, aponta BTG/Nexus 

Nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (13) mostra um cenário de estabilidade na corrida eleitoral para presidente.

A sexta pesquisa BTG Pactual/Nexus para a corrida presidencial de 2026, divulgada nesta segunda-feira (13.jul), mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) tecnicamente empatados num confronto de segundo turno. O petista aparece com 47% e o senador do PL-RJ, com 44%.

Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão dentro do limite estatístico. Nesse cenário, 8% optariam por voto nulo, branco ou nenhum candidato, enquanto 1% permanece indeciso ou não respondeu.

O levantamento simulou ainda outras disputas de segundo turno com Lula. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente marca 47% ante 38% do governador de Goiás. Diante de Romeu Zema (Novo), o petista mantém os 47% frente a 40% do governador de Minas Gerais. Já em relação a Renan Santos, Lula chega a 49%, contra 35% do adversário.

Comparação com a pesquisa anterior

Os números permitem confronto com o levantamento anterior, divulgado em 29 de junho. No duelo com Caiado, Lula repetiu os 47%, enquanto o governador passou de 39% para 38%.

No embate com Zema, o petista recuou de 48% para 47% e o mineiro subiu de 38% para 40%. Contra Renan Santos, Lula avançou de 48% para 49% e o oponente caiu de 36% para 35%.

Cenário de primeiro turno

Na simulação de primeiro turno com nove pré-candidatos, Lula lidera com 40%, ante 42% no levantamento de 29 de junho. Flávio Bolsonaro aparece em segundo, com 34%.

Na sequência estão Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos com 4%, Romeu Zema também com 4%, Joaquim Barbosa com 2%, Augusto Cury com 2% e Cabo Daciolo com 0%. Aécio Neves (PSDB-MG) figura com 1%, mas desistiu da disputa após o registro da pesquisa.

Ainda no cenário de primeiro turno, 6% escolheriam voto branco, nulo ou nenhum candidato e 3% se mostram indecisos ou sem opinião. Entre os eleitores que citaram algum nome, 70% afirmam já ter decidido o voto, contra 74% em junho. A parcela que admite poder mudar de escolha subiu de 25% para 29%, e 1% não soube ou não respondeu.

Na modalidade espontânea, em que o entrevistado responde sem lista de nomes, Lula alcança 35%, abaixo dos 38% registrados no levantamento de 29 de junho.

Crise no PL e desistência de Aécio

Entre um levantamento e outro, o campo político registrou movimentações. Em vídeo, Michelle Bolsonaro relatou ter sido humilhada por Flávio Bolsonaro em discussões sobre articulações políticas do PL no Ceará.

Em meio à crise com o senador, ela deixou a presidência do PL Mulher. Também após o registro da pesquisa, Aécio Neves desistiu de concorrer à Presidência.

A pesquisa foi realizada por telefone, com eleitores maiores de 16 anos, entre a sexta-feira (10) e o domingo (12), abrangendo 26 estados e o Distrito Federal.

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