Cia Tercio Miranda promove leilão de genética com lotes inéditos no país 

Evento será realizado em 8 de fevereiro, com o lançamento do catálogo previsto para quatro dias antes.

Os empresários Tercio e Rosana Miranda promovem no sábado, 8 de fevereiro, o 1º Leilão de Genética da Cia Tercio Miranda. Exclusivo para convidados, o evento será realizado a partir das 15h, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Com 33 lotes de genética, o leilão apresentará linhagens de animais renomados da Cia Tercio Miranda. Entre os destaques, estão produtos do Acesso Negado, o touro de rodeio mais valorizado do Brasil, e do Cobiçado, eleito o melhor animal da Festa do Peão de Barretos de 2024.

“Esse leilão é fruto de muito trabalho, investimento e dedicação à evolução do nosso esporte. Colocaremos à disposição lotes inéditos, com genética 100% comprovada”, explica Tercio Miranda, proprietário da Cia Tercio Miranda.

Além dos 33 lotes de genética, a Cia Tercio Miranda disponibilizará ao mercado 15 touros de performance de seu plantel, todos com participação em rodeios realizados pelo Brasil.

O lançamento do catálogo do leilão será realizado na noite de terça-feira, 4 de fevereiro, em Rio Preto. Os interessados em adquirir os produtos podem aproveitar a oportunidade para fazer pré-lances.

“Estamos muito felizes em realizar esse leilão, pois ele reflete o nosso compromisso de sempre com o rodeio. Acreditamos que podemos contribuir para o fortalecimento e a continuidade do esporte”, explica Rosana, também proprietária da Cia Tercio Miranda.

O lançamento do catálogo e o leilão serão transmitidos ao vivo pelo canal “Astros da Arena” no YouTube. Mais informações serão divulgadas em breve.