Projeto Guri abre inscrições para curso gratuito de Iniciações Musicais I, II e Adulto

Matrículas podem ser feitas até final de fevereiro ou enquanto houver vagas.

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga divulga a abertura das matrículas para o Projeto Guri. As aulas de Iniciação Musical contam com turmas para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos e também com turma para adultos. As inscrições seguem até final do mês de fevereiro ou enquanto houver vagas.

As aulas de iniciação musical estão com as seguintes vagas abertas: crianças de 6 e 7 anos, 22 vagas; 8 e 9 anos, 12 vagas; e adultos acima de 18 anos, 15 vagas. O curso será oferecido às segundas e quartas, no período da tarde, com início a partir do dia 10 de fevereiro.

O Projeto Guri é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo gerido por meio da Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga e Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Segundo a secretária Janaina Silva, não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio, nem possua instrumento próprio. “Esta é uma oportunidade de quem tem vontade de adentrar no mundo musical. Lembrando que os cursos são totalmente gratuitos, mas com vagas limitadas”.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Municipal de Artes, local onde serão realizadas as aulas. O telefone para contato, para mais informações é o (17) 99644-0301.

Como funciona o projeto?

Ao ingressar no Projeto Guri, o aluno opta pelo aprendizado de um instrumento musical, de canto coral ou de ambos os cursos. Nas aulas, são trabalhados os mais variados gêneros musicais, desde canções populares e músicas folclóricas a composições eruditas. Além de apresentar aos alunos novos estilos de música e manifestações culturais, a variedade de repertório trabalhada nos polos mantém viva as raízes culturais da própria comunidade.

Nos polos do Guri as atividades são sempre praticadas em grupo, o que estimula a participação dos alunos. Todos fazem parte de uma equipe que passa pelos mesmos desafios e aprendizados. Nas apresentações realizadas ao público, em pequenos, médios ou grandes eventos, o resultado é produto da dedicação do grupo e, ao mesmo tempo, de cada um.

Santa Marcelina Cultura

Eleita a melhor ONG de Cultura de 2019, além de ter entrado na lista das 100 melhores ONGs em 2019 e 2020, a Santa Marcelina Cultura é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O objetivo da Santa Marcelina Cultura é desenvolver um ciclo completo de formação musical integrado a um projeto de inclusão sociocultural, promovendo a formação de pessoas para a vida e para a sociedade.

Projeto Guri | Polo Votuporanga