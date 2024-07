Solenidade marca os 30 anos do Sebrae-SP na região de Votuporanga 

Evento realizado no Parque da Cultura, nesta quinta-feira (4), reuniu autoridades, lideranças e representantes dos 57 municípios da região de abrangência do escritório local.

Uma solenidade realizada na noite desta quinta-feira (4.jul), no Parque da Cultura, em Votuporanga/SP, celebrou os 30 anos do Escritório Regional (ER) do Sebrae-SP em Votuporanga. O evento reuniu autoridades, lideranças políticas e representantes de instituições dos 57 municípios da região de abrangência do escritório local.

De acordo com o Data Sebrae, a região de atuação é diversificada e cheia de desafios, sendo que existem 55.640 Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas ativas.

Na avaliação do gerente regional Marcos Amancio, o trabalho feito pelo Escritório Regional em prol dos pequenos negócios e no fomento do empreendedorismo contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico da região. “A extensão territorial é um grande desafio de atuação, mas com o apoio dos parceiros atingimos 100% de cobertura com 57 unidades do Sebrae Aqui para estar cada vez mais pertos dos empreendedores”, destaca Marcos Amancio.

Com o Sebrae Aqui, todas as cidades contam com esse modelo para atender interessados em abrir o negócio próprio ou melhorar a gestão da empresa. Os espaços funcionam em parceria com Prefeituras, Associações Comerciais e Sindicatos Rurais e Sindicatos do Comércio Varejista.

Entre os destaques alcançados em 2023, o gerente do Sebrae-SP aponta os cerca de 100 mil atendimentos realizados, 6,5 mil estudantes impactados com ações de cultura empreendedora e a participação de 1,1 mil clientes em missões empresariais. Os postos do Sebrae Aqui foram responsáveis pelo atendimento de 32 mil empreendedores. Outro destaque foram as 4 mil micro e pequenas empresas visitadas e diagnosticadas com a solução Sebrae.

“O Sebrae tem uma atuação que começa com ações de educação empreendedora para jovens, passando por programas para levar inovação no campo, como o ALI Rural, até o trabalho com startups”, reforça Amancio.

Entre as autoridades presentes no evento, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, afirmou: “Nossa cidade e toda a região só têm a ganhar com o Sebrae, que há três décadas impulsiona nosso comércio e apoia os pequenos e médios empreendedores locais. Parabéns pelo trabalho incrível e pela dedicação a nossa região. Que venham muitos mais anos de sucesso e crescimento.”

Por sua vez, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), representada por seu presidente, Glauco Ventura, salientou: “Parabenizamos o Sebrae-SP que completa 30 anos atuando na região de Votuporanga como suporte fundamental na capacitação e apoio aos micro e pequenos empreendedores. Como parceiros da ACV, são fundamentais em diversos projetos.”

Sebrae-SP em Votuporanga

Em seu histórico no município, o Sebrae-SP teve a primeira sede inaugurada em 1994 na Rua Mato Grosso esquina com a Rua das Américas. Em seguida, foi transferida para um ponto da Avenida Wilson de Souza Foz até se instalar no número 5.137 da mesma avenida, onde está hoje. O horário de funcionamento do Escritório Regional é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Outras informações pelo telefone (17) 3405-9460.