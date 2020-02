Centro fica sem água neste domingo

A justificativa da autarquia é de que haverá uma manutenção no reservatório da ETA; Serviço é importante e deve ser feito periodicamente para garantir a boa qualidade da água oferecida aos munícipes.

Neste domingo (2/2), o fornecimento de água na região central da cidade será interrompido em virtude do trabalho de manutenção no reservatório elevado e em um dos reservatórios semienterrados da Estação de Tratamento de Água, localizada na Rua Pernambuco. O serviço executado pela Saev Ambiental deve ser feito periodicamente para garantir a boa qualidade da água oferecida aos munícipes.

Em situações como esta, a Saev Ambiental orienta a população que utilize a reserva da caixa d’água de sua propriedade, com capacidade para suportar até 24 horas sem abastecimento da rede. A ação será realizada a partir das 6 horas e o retorno no do fornecimento está previsto para ocorrer por volta do meio-dia. O trabalho é feito pela equipe de Manutenção da Superintendência, coordenada pelo Departamento Técnico Operacional.

O reservatório elevado possui capacidade de armazenamento de 750 mil e o semienterrado de 1 milhão de litros de água tratada, o sistema central é responsável pelo abastecimento de mais de 30% das residências de Votuporanga.