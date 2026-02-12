Polícia Militar esclarece furto, mas suspeito é liberado na Central de Flagrantes 

M.G.T., foi preso após ser flagrado utilizando o mesmo boné que usava durante o crime, sendo flagrado por câmeras de segurança no bairro Parque Residencial do Lago. O indivíduo também confirmou a identidade do comparsa.

Um indivíduo suspeito de furto contra uma residência foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (10.fev), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 7h30, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Parque Residencial do Lago, cientes de que indivíduos haviam praticado um furto contra uma residência, em data anterior, e flagrados por câmeras de monitoramento.

Já pela Rua Eugênio Batista Cipriano, os PMs localizaram um dos suspeitos, que inclusive, utilizava o mesmo boné usado durante o furto, e optaram pela abordagem. Entretanto, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Ainda segundo o registro policial, ao ser questionado, M.G.T., não só admitiu o crime, como também confirmou a identidade de C.W.R., flagrado pelas câmeras de segurança, explicando também que os produtos furtados ficaram com o comparsa para que fossem vendidos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde M.G.T., foi ouvido e liberado.