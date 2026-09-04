CBF confirma amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura 

A equipe brasileira fechará a temporada de 2026 em uma nova turnê pela Ásia, com dois jogos marcados para os dias 14 e 17 de novembro, no Estádio Nacional de Singapura.

A CBF anunciou, na noite desta quarta-feira (2.set), as datas e adversários dos seus dois últimos jogos de 2026. A Seleção fará nova viagem à Ásia e enfrentará o Japão, no dia 14 de novembro, e Singapura, no dia 17. As duas partidas serão no Estádio Nacional de Singapura.

Havia a expectativa de um pequeno torneio que envolvesse também a participação do Paraguai, que não foi confirmada. Antes dos jogos de novembro, o Brasil enfrenta a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, e pega a Índia, no dia 9 de outubro. A convocação para esses amistosos será no próximo dia 9 de setembro.

O técnico Carlo Ancelotti disse que os amistosos de novembro vão servir para vários testes no novo ciclo da seleção brasileira: “Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da Seleção Brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo. Estamos trabalhando para fortalecer nossa identidade e ampliar nossas alternativas. O objetivo é evoluir com equilíbrio, preparando o grupo para os desafios maiores que teremos pela frente”, disse Ancelotti, ao site oficial da CBF.

Agenda da Seleção até o fim de 2026

Sexta-feira, 25/09

7h (horário de Brasília) Austrália x Brasil, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville

Terça-feira, 29/09

7h (horário de Brasília) Austrália x Brasil, no Suncorp Stadium, em Brisbane

Sábado, 3 de outubro

(horário a definir) Índia x Brasil, no Salt Lake Stadium, em Calcutá

Sábado, 14/11

7h15 (horário de Brasília) Japão x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura

Terça-feira, 17/11