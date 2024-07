CAV busca empate com o Mirassol e segue invicto na Copa Paulista 

Reforçado por jogadores do time principal, Leão abre 2 a 0, mas vê o vice-líder Pantera Alvinegro igualar o marcador no segundo tempo.

O Clube Atlético Votuporanguense saiu atrás do marcador, novamente, mas conseguiu buscar o empate por 2 a 2 com o Mirassol, na noite desta segunda-feira (29.jul), diante de 1.828 pagantes na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa Paulista.

Se até então o Mirassol havia disputado toda a competição praticamente só com os garotos do sub-20, desta vez o técnico Mateus Naneti contou com o reforço de vários jogadores do elenco principal – que disputa a Série B. E foi justamente com dois deles que o Leão abriu 2 a 0 com menos de 25 minutos de jogo.

Primeiro foi Alex Silva, que aproveitou o vacilo da defesa do CAV, recebeu lançamento na área, dominou e finalizou de canhota para vencer o arqueiro João Paulo. Logo depois, Isaque aproveitou cruzamento da direita e chegou batendo de primeira para ampliar.

O duelo permaneceu movimentado, mas foi na volta do intervalo que o Pantera Alvinegro voltou ligado no jogo, e com menos de 30 segundos, John Egito aproveitou rebote na área e descontou. Já aos 23 minutos, Vinícius Bala contou com desvio na zaga para enganar Vanderlei e deixar tudo igual.

Com o ponto conquistado, o CAV termina a rodada na vice-liderança do Grupo 1 com 12 pontos – um a menos que o XV de Jaú. A equipe está invicta na competição, com três vitórias e três empates. Já o Mirassol não consegue deixar a lanterna da chave. Com três pontos, o Leão ainda não venceu no torneio.

Vale ressaltar que, ainda mantendo a invencibilidade, o Votuporanguense vem de três empates na sequência, começando pelos duelos fora de casa, diante do Grêmio Prudente (2 a 2), XV de Jaú (0 a 0), e agora, na Toca, diante do Mirassol.

Próximo compromisso

O Votuporanguense folga na próxima rodada e volta a jogar somente no dia 11 de agosto (domingo), também diante do Vocem, no Estádio Tonicão, em Assis. O duelo traz boas lembranças ao CAV, até porque é exatamente o adversário da última vitória na competição. Naquela oportunidade, na Arena Plínio Marin, no sábado, 6 de julho, o Pantera Alvinegro venceu de goleada, 4 a 0.