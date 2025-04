CAV vence o Tanabi no sub-15 e perde no sub-17 

No sub-15, a equipe de Votuporanga venceu por 2 a 1; já no sub-17, o Votuporanguense foi batido por 1 a 0, no Estádio Alberto Victolo.

O Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo no último sábado (19.abr), no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP, para uma rodada dupla do Campeonato Paulista de base, nas categorias sub-15 e sub-17.

Com a bola rolando, o sub-15 garantiu a vitória com um placar de 2 a 1, demonstrando entrosamento, garra e eficiência nas finalizações. A equipe segue firme na competição, mostrando evolução a cada jogo e mantendo viva a esperança de bons resultados na temporada.

Já no sub-17, apesar de toda entrega e empenho em campo, o CAV foi superado pelo Tanabi por 1 a 0. A partida foi equilibrada e marcada por muita intensidade, com os jovens atletas do Votuporanguense lutando até o último minuto. Apesar do resultado, a equipe mostrou força e comprometimento, características que seguem sendo valorizadas pela comissão técnica.

As equipes das categorias de base do CAV voltam a campo no próximo sábado (26), contra o Rio Preto, em São José do Rio Preto/SP.