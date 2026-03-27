Raphinha será reavaliado, mas tendência é que desfalque o Brasil contra a Croácia 

Atacante deixou partida na derrota contra a França ainda no intervalo por dores na coxa direita e apresenta desgaste. Com mata-mata da Champions pela frente, há preocupação em evitar riscos.

O Brasil dificilmente terá Raphinha à disposição diante da Croácia. Após deixar a derrota para a França no intervalo por conta de dores na coxa direita, o atacante será reavaliado nesta sexta-feira, em Orlando. A expectativa, no entanto, é de que seja preservado para evitar uma lesão ainda maior.

Raphinha já fazia tratamento antes mesmo do jogo em Boston por conta de desgaste e a substituição se deu justamente para evitar riscos maiores. O Barcelona tem pela frente as quartas de final da Champions contra o Atlético de Madri.

A partida de ida acontece no dia 8 de abril, no Camp Nou, e as partes estão em contato para que uma lesão não tire um dos principais jogadores da equipe do confronto. Caso uma lesão seja detectada no exame, a tendência é que Raphinha retorne à Catalunha para iniciar tratamento.

A Seleção já está de volta a Orlando, onde encara a Croácia, no Camping World Stadium, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília). Será o último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo, dia 18 de maio.