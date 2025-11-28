CAV recebe o Água Santa na estreia do Paulistão A2 de 2026 

O duelo ocorre na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no sábado, dia 10 de janeiro, às 18h. Competição tem alteração na fórmula, com quadrangulares na segunda fase antes da disputa do acesso.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta quinta-feira (27.nov), a tabela de jogos do Paulistão Série A2 2026. O campeonato tem início no final de semana do dia 11 de janeiro e a decisão prevista para 13 de maio. Com a divulgação da tabela, o Clube Atlético Votuporanguense enfrentará Água Santa na estreia, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no sábado, dia 10 de janeiro, às 18h.

A disputa deste ano terá a novidade de quadrangulares na segunda fase, antes da semifinal, onde serão definidos os acessos. Todas as 150 partidas terão transmissão ao vivo.

Campeão da Série A3 deste ano, o Sertãozinho retorna à Série A2 em casa, diante do Taubaté; enquanto o Monte Azul, vice-campeão da A3, estreia diante da Inter de Limeira, equipe que também retorna à divisão após o rebaixamento no Paulistão. Outro rebaixado foi o Água Santa, que visita o Votuporanguense em seu retorno à Série A2.

Semifinalista da última Série A2, o Ituano visita o Grêmio Prudente; enquanto Santo André, XV de Piracicaba, Ferroviária e São José, eliminados nas quartas de final, enfrentam Juventus, São Bento, Oeste e Linense, respectivamente.

O CAV que segue em pré-temporada para 2026, terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para a próxima temporada, a Pantera Alvinegra contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

Nova fórmula de disputa

As 16 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase – que rebaixa as duas piores equipes -, classificando as 8 melhores que serão divididas em dois grupos onde se enfrentarão em turno e returno. As duas mais bem posicionadas de cada chave disputam a semifinal que valerá, além de vaga na decisão, o acesso à elite estadual de 2027. Nestas fases, em caso de empate no placar agregado, valerá a melhor campanha.

No quadrangular, os grupos serão compostos por 1º, 3º, 6º e 8º colocados da primeira fase em uma chave; e 2º, 4º, 5º e 7º em outra. Os líderes de cada grupo enfrentam os segundos colocados na semifinal, tendo as equipes de melhores campanhas na somatória das fases a vantagem do empate no placar agregado e de decidir em casa.

