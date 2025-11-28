Black Oba surpreende foliões com valor de primeiro lote para o Oba Festival 2026

Ação é válida para compras online e nos pontos físicos somente entre os dias 28 e 30 de novembro

Após a virada de lote, o OBA Festival surpreende os foliões com uma nova oportunidade. A partir desta sexta-feira (28) acontece a Black Oba , ação especial que vai até domingo (30) e oferece valores de primeiro lote para todas as categorias de passaportes. A iniciativa reforça o clima de contagem regressiva para o maior e mais esperado carnaval do interior paulista.

O festival acontecerá de 14 a 16 de fevereiro de 2026, em Votuporanga, e terá uma das grades musicais mais potentes de sua história. Entre os nomes já anunciados estão Claudia Leitte, Wesley Safadão, Léo Santana, Lauana Prado, Dennis DJ, Banda Eva, Kamisa 10, Batom na Cueca, MC Hariel, Monobloco e Veigh, reunindo ritmos que vão do axé ao piseiro, do eletrônico ao pagode, do funk ao pop.

Oba é válida para compras realizadas no site oficial ( A Blacké válida para compras realizadas no site oficial ( www.guicheweb.com.br/ oba ) com parcelamento em até 8 vezes sem juros no cartão ou em 12 vezes com juros. Também permanece disponível o boleto parcelado, de acordo com as condições apresentadas no momento da compra. Nos pontos físicos de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto e Votuporanga, o público encontra as mesmas condições de pagamento no crédito, sem taxa de conveniência, além das opções de débito e Pix.

Os ingressos estão disponíveis em três categorias:

FRONT STAGE – R$ 550 (valor do primeiro lote na Black Oba )

A escolha ideal para quem vive o OBA de forma intensa. O espaço inclui open bar completo, tirolesa radical sobre a pista, food trucks, banheiros exclusivos e a consagrada Tenda Universitária Corote, com DJs e ativações especiais.

CAMAROTE LOUNGE – R$ 600 (valor do primeiro lote na Black Oba )

Para quem prefere conforto e praticidade, o Lounge conta com bar próprio (vendas à parte), praça de alimentação variada, banheiros diferenciados e visão privilegiada do palco.

CAMAROTE PREMIUM (CAFÉ) – R$ 1.500 (valor do primeiro lote na Black Oba )

A experiência mais completa, com open bar premium, open food, atendimento VIP, acesso liberado ao Front Stage e pista eletrônica exclusiva com DJs residentes.

Com a programação diária a partir das 17h, o OBA Festival reforça sua proposta de entregar experiências completas do entardecer até a madrugada, e a Black Oba chega como o incentivo final para quem ainda não garantiu presença na festa.

Esta ação é limitada a este fim de semana e, depois de domingo, os valores praticados serão os de segundo lote.