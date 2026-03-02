CAV perde para o São José na Arena Plínio Marin 

No duelo de classificados para a segunda fase do Paulistão A2, a Águia do Vale venceu por 2 a 1. CAV tem semana cheia e só volta a campo no sábado (7), às 15h, contra o XV de Piracicaba, fora de casa.
O Clube Atlético Votuporanguense foi superado pelo São José por 2 a 1, na tarde do último sábado (28), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela penúltima rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista.
Os gols da Águia do Vale foram marcados por Luís Otávio e Lucas Reis. Marcos Nunes diminuiu para a Pantera Alvinegra, diante de 1.669 pagantes.
Com a bola rolando…
Pressionando o Votuporanguense, o São José abriu o placar aos seis minutos. Luís Otávio arriscou finalização da área e contou com o famoso “morrinho artilheiro” para superar o goleiro Pablo Kaique. A resposta da Pantera Alvinegra veio no chute de Marcos Nunes, que passou ao lado da trave direita do gol da Águia.
Aos 28 minutos, Luís Otávio desperdiçou grande oportunidade. Cara a cara com Pedro Kaique, o camisa 25 do São José bateu fraco e facilitou a defesa. Nos acréscimos do primeiro tempo, Watson finalizou com força, do bico direito da grande área, e foi parado pela defesa de João Lucas.
Na segunda etapa, aos sete minutos, Lucas Reis finalizou na pequena área e Pedro Kaique evitou que o São José ampliasse. Criando melhores chances no jogo, os visitantes chegaram ao segundo gol com Lucas Reis, que desviou cobrança de escanteio na primeira trave: 2 a 0.
O CAV diminui com Marcos Nunes, aos 21, completando cruzamento de Vinícius Baracioli na segunda trave. Pablo Kaique fez grande defesa na forte finalização de Alan Stence dentro da grande área, evitando o terceiro gol do São José.
O treinador alvinegro, Marcus Viola, que não havia perdido uma partida desde que assumiu o comando do CAV, colocou sua equipe para cima da Águia do Vale, mas não conseguiu encontrar o gol de empate.
Com a derrota, o Votuporanguense permanece com 24 pontos somados, na quinta posição da tabela. A Pantera Alvinegra já está classificada para a segunda fase do estadual, e agora, trabalha para recuperar os atletas vetados pelo Departamento Médico.
Próximo compromisso
O Votuporanguense terá uma semana cheia para treinar e reativar o elenco, uma vez que a rodada de fechamento da primeira fase só ocorre no próximo sábado (7), às 15h, contra o XV de Piracicaba, no Estádio Municipal Barão de Serra Negra (Barão de Serra Negra), em Piracicaba/SP.
O duelo terá transmissão do Youtube Metrópoles Esportes.