CAV perde para a Inter de Limeira pelo Paulistão A2 

O Clube Atlético Votuporanguense foi dominado e vencido pela Inter de Limeira, por 2 a 0, na tarde do último sábado (7.fev), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira/SP, em duelo válido pela oitava rodada do Paulistão A2.

Com gols de Vitor Leque e Miguel Bianconi, o Leão derrotou a Pantera Alvinegra. Com o resultado, a Inter de Limeira venceu a primeira sob o comando de Waguinho Dias e se reabilitou após cinco jogos no estadual, se afastando da zona de rebaixamento.

Já o CAV perdeu uma posição na tabela, aparecendo na 5ª colocação com os mesmos 12 pontos conquistados.

Com a bola rolando…

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela falta de oportunidades efetivas das equipes. Os gols da Inter ficaram para a etapa final.

O segundo tempo do duelo começou com atraso e não passou despercebido, o episódio foi relatado na súmula pelo árbitro Gabriel Furlan: “Atraso no reinício da partida devido ao retorno ao campo de jogo atrasado da equipe visitante.”

O primeiro gol saiu em um contra-ataque mortal após escanteio do Votuporanguense. Vitor Leque arrancou contra toda defesa adversária e tocou na saída do goleiro aos 13 minutos da etapa final.

Cinco minutos depois, já aos 18, o próprio Vitor Leque cruzou na área e Miguel Bianconi desviou para ampliar a vantagem. Na comemoração, o centroavante fez um desabafo na direção da própria torcida.

O duelo seguiu com o Leão pressionando e quase aumentou o placar em pelo menos três oportunidades, uma delas parou na trave direita do goleiro alvinegro Gabriel Félix.

Próximo compromisso

O Clube Atlético Votuporanguense busca reabilitação no Paulistão A2 nesta quarta-feira (11), às 19h30, quando recebe o Taubaté, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Ingressos

Os ingressos para CAV x Taubaté custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda: