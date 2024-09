CAV enfrenta o Grêmio Novorizontino em jogo-treino 

Atividade realizada em Novo Horizonte serviu para dar minutagem e ritmo de jogo ao elenco alvinegro. O Votuporanguense volta a campo fora de casa, no sábado, às 17h, contra o Capiraviano, em duelo de ida das quartas de final da Copa Paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense visitou o Grêmio Novorizontino, líder do Brasileirão Série B, para um jogo-treino realizado na tarde desta terça-feira (3.set). A atividade serviu para a comissão técnica do CAV dar minutagem e ritmo de jogo aos atletas que têm jogado menos no elenco ou que estão voltando do departamento médico.

Os jogadores que iniciaram a partida contra a Francana pelas oitavas de final da Copa Paulista não participaram deste trabalho. A atividade teve dois tempos de 35 minutos.

Ao final, o Pantera Alvinegro utilizou as redes sociais para agradecer o Tigre do Vale: “O CAV agradece ao Grêmio Novorizontino pela receptividade e pela parceria no trabalho.”

O Votuporanguense voltou aos treinos nesta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, de olho no duelo de ida das quartas de final da Copa Paulista diante do Capivariano, neste sábado (7), às 17h, na Arena Capivari. O jogo terá transmissão do Canal Futebol Paulista e Record/R7/Playplus.

Quartas de final da Copa Paulista Sicredi

Os times de melhor campanha até aqui jogam a segunda partida em casa, caso do Votuporanguense. Em caso de igualdade no placar agregado (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), a definição da vaga será nos pênaltis. As principais novidades desta fase é a presença do VAR nas partidas, além da presença de um 5º integrante na equipe de arbitragem e o doping.

O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2024, além de uma premiação de R$ 250 mil. O vice fica com a vaga restante em relação aos torneios e leva R$ 150 mil.

