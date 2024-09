Vereador pede revogação de título de Cidadão Votuporanguense 

Cabo Renato Abdala (PRD) propôs a revogação da honraria concedida em 2016 ao empresário Antonio Sérgio Bezzera Gomes, por descumprimento de promessas relativas à construção do shopping. Um caso similar foi tratado na Casa em 1962, envolvendo a revogação do título de Frei Benjamin.

Durante a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (2.set), uma proposta do vereador Cabo Renato Abdala (PRD) chamou a atenção. O parlamentar sugeriu na tribuna da Casa que o colegiado revogue o título de Cidadão Votuporanguense concedido ao empresário Antonio Sérgio Bezzera Gomes, por iniciativa do então vereador Gaspar, por descumprimento de promessas relativas à construção do shopping.

A honraria em questão foi outorgada em 19 de abril de 2016 e tinha como justificativa as promessas feitas pelo empresário, que na época planejava a construção de um shopping na cidade, o North Shopping Votuporanga.

No entanto, segundo a justificativa apresentada por Cabo Renato Abdala, as expectativas não se concretizaram. Gomes não cumpriu com os compromissos assumidos e acabou abandonando o projeto, deixando dívidas e responsabilidades não cumpridas, além de um impacto negativo na economia local.

“Ressalta-se que Votuporanga até hoje é motivo de gozação e ridicularização pelo fato de ter um Shopping que nunca existiu. Tal atitude é incompatível com os valores e princípios que devem nortear a concessão de honrarias como o Título de Cidadão Votuporanguense”, justifica o parlamentar.

O pedido de Cabo Renato Abdala segue sob análise das comissões permanentes da Câmara.

Ao Diário, o vereador explicou que desde a denominação aprovada na Câmara de uma área verde com nome de um preso assassinado durante à ‘saidinha’, em 20 maio deste ano, ele vem verificando os personagens agraciados com honrarias pelo município. No caso específico, a honraria foi vetada pelo prefeito Jorge Seba (PSD).

Caso é polêmico e com precedente antigo

O caso trazido a plenário por Renato Abdala é raro e polêmico, no entanto, um episódio similar ocorreu há 62 anos, conforme matéria do jornal O Estadão, de 24 de abril de 1962, a Câmara Municipal de Votuporanga decidiu por revogar o título de Cidadão Votuporanguense concedido à Frei Benjamin, vigário de Votuporanga, pertencente à Diocese de São José do Rio Preto/SP.

O ato do parlamento votuporanguense, na época, causou um significativo desentendimento com a Igreja Católica e protestos do Bispado, gerando uma grande repercussão na comunidade.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3