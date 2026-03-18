CAV enfrenta o Água Santa pelo Paulistão A2 

O Clube Atlético Votuporanguense, líder do Grupo 2 do Paulistão A2, volta a campo nesta quarta-feira (18.mar), às 18h, Arena Inamar, em Diadema/SP, contra o Água Santa. O duelo é válido pela segunda rodada da segunda fase do estadual.
A Pantera Alvinegra vem de vitória na Toca, por 3 a 0, contra o Ituano no último sábado (14). Os três pontos na abertura do quadrangular colocaram o Votuporanguense isolado no topo da tabela, uma vez que o XV de Piracicaba e o Água Santa empatam sem gols, em Piracicaba.
De olho no jogo em Diadema, o técnico Marcus Viola seguirá sem contar com o zagueiro Matheusão e o meia Benedetti, que estão vetados pelo Departamento Médico do Votuporanguense.
A partida terá transmissão ao vivo e com imagens no Youtube Metrópoles Esportes.
Arbitragem
Para o duelo entre Água Santa x CAV a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Guilherme Nunes de Santana (34 anos), que será auxiliado por Leandro Matos Feitosa e Raphael de Albuquerque Lima. Já Gabriel Furlan será o 4º árbitro e Vinicius Furlan atuará no VAR, assim como Fabrício Porfirio de Moura.
Retrospecto
O confronto entre CAV e Água Santa é marcado pelo equilíbrio, com leve vantagem para a Pantera Alvinegra no retrospecto geral. Em cinco partidas disputadas em competições oficiais, o Votuporanguense soma três vitórias, contra duas da equipe de Diadema. Jogando na Arena Plínio Marin, o Votuporanguense construiu um desempenho consistente, com duas vitórias em três jogos, enquanto o adversário venceu apenas uma vez. Já nos confrontos realizados na Arena Inamar, o cenário é de total equilíbrio: em duas partidas, cada equipe saiu com um triunfo. Os números reforçam o nível competitivo do duelo e projetam mais um confronto disputado, agora em um momento decisivo da temporada.
Vale lembrar que as duas equipes já mediram forças no Paulistão A2 2026. O duelo marcou a estreia dos clubes no torneio e em jogo realizado no sábado, 10 de janeiro, na Arena Plínio Marin, o CAV venceu por 1 a 0, com gol de Fernandinho, anotado aos 8 minutos da primeira etapa.
Próximo compromisso
Após o duelo em Diadema, o Votuporanguense terá uma semana cheia para se preparar e só voltará a campo na próxima quarta-feira (25), às 20h15, quando visitará o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra.