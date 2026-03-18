Votuporanguense integra equipe de resgate em retorno histórico do MotoGP ao Brasil 

Fernando Picerne, chefe de posto de pista há 16 anos, foi selecionado pela Federação Internacional de Motociclismo e atuará na Curva 1 do circuito de Goiânia, de 20 a 22 de março.

@caroline_leidiane

Após 39 anos, o Mundial de Motovelocidade volta ao Brasil e contará, na operação de pista, com o votuporanguense Fernando Picerne. Chefe de posto com 16 anos de experiência em Grandes Prêmios, ele foi selecionado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para integrar a equipe de resgate durante o MotoGP 2026, que acontece de 20 a 22 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia/GO.

Com transmissão pelo Grupo Band e pelo canal Grande Prêmio, no YouTube, o evento deve reunir entre 100 mil e 150 mil pessoas e movimentar a capital goiana, que passou por uma série de modernizações no circuito para atender aos padrões internacionais da competição.

Único representante das regiões Oeste e Leste paulista na equipe, Picerne atuará no Posto 2.3, localizado na Curva 1 do circuito — um dos pontos mais sensíveis da pista, que exige atenção redobrada e respostas rápidas em situações de risco.

A função envolve desde o resgate de motos até o apoio ao Corpo de Bombeiros em casos de incêndio, além da tomada de decisões imediatas durante as ocorrências.

Antes de conquistar a vaga, o profissional passou por um rigoroso processo de seleção promovido pela FIM, com etapas realizadas na pista de Goiânia.

“Tivemos vários seminários para seleção, treinamentos teóricos e práticos na pista de Goiânia, sendo assim o credenciamento para atuar no MotoGP. Tivemos testes físicos em condições de corrida, tudo muito técnico”, explica.

Para Picerne, a participação no evento representa um reconhecimento importante de sua trajetória no automobilismo e motociclismo.

“É uma honra ter recebido o convite da FIM para o Mundial, e vamos colocar em prática todo o conhecimento que foi passado.”, afirma.

Já em relação às responsabilidades no posto em que irá atuar, Picerne ressalta a autonomia e o grau de responsabilidade da função.

“Sempre que a função de chefe de posto é passada, sabemos de todos os procedimentos a serem feitos em pista, desde operações de resgate de motos até apoio aos bombeiros em caso de incêndio. A única diferença é que nas motos o chefe de posto é quem decide a operação, não espera determinação da torre, mais responsabilidades nas atuações de pista”, destaca.

A viagem para Goiânia está marcada para esta quarta-feira (18). De acordo com o votuporanguense, representar a cidade em um evento de alcance global reforça não apenas sua trajetória profissional, mas também evidencia a presença de talentos do interior paulista em competições de alto nível.