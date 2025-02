CAV enfrenta a Aparecidense-GO pela Copa do Brasil 

O duelo ocorre nesta quarta-feira (26), às 19h30, na Arena Plínio Marin e não terá transmissão em imagens; ingressos estão à venda.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou na tarde desta terça-feira (25) a preparação para o duelo de estreia na Copa do Brasil contra a Aparecidense-GO, nesta quarta-feira (26), às 19h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Para este compromisso, o treinador Rogério Corrêa contará com o retorno do volante Edson, que estava no departamento médico. O atacante Vinícius Bala ainda é dúvida. Outra boa notícia na Pantera Alvinegra, é que Rocha voltou a ser relacionado. Do resto, é força máxima para cima da Aparecidense.

O retrospecto do CAV não é lá dos melhores, nas últimas duas partidas: uma derrota por 4 a 0 para o líder Primavera, fora da Toca e, um empate por 0 a 0 diante do Rio Claro, lanterna do Paulistão A2, na Arena Plínio Marin.

Arbitragem

Para o duelo entre CAV x Aparecidense-GO pela Copa do Brasil a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE); Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CE); Assistente 2: José Moracy de Souza e Silva (CE) e o Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP).

Aparecidense bate o Atlético-GO e escapa do rebaixamento

A Aparecidense venceu o Atlético-GO (comandado pelo conhecido técnico Rafael Guanaes) por 1 a 0, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, e escapou do rebaixamento para a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O gol do Camaleão foi marcado por Renan Gorne, de pênalti, no primeiro tempo.

Com o resultado, a Aparecidense terminou a fase de classificação na 10ª colocação, com 12 pontos. O time não avança para a segunda fase, mas também não cai para a Divisão de Acesso.

CAV x Aparecidense-GO não terá transmissão em imagens

A expectativa de público na Arena Plínio Marin é grande para o duelo desta quarta-feira, uma vez que a partida não será transmitida em imagens, já que os direitos de transmissão pertencem a Rede Globo (TV aberta), SporTV (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

Para tanto, os ingressos já estão sendo vendidos. Confira os valores abaixo:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem ainda adquirir os ingressos antecipadamente, evitando longas filas nas bilheterias da Toca da Pantera, em pontos de venda como: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.