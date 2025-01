Jorge Seba é reeleito presidente do CINORP para o biênio 2025-2026 

Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista atualmente reúne 20 municípios consorciados incluindo Votuporanga.

Em assembleia realizada na última segunda-feira (6.jan), no auditório do Parque da Cultura, em Votuporanga, o prefeito Jorge Seba foi reeleito presidente do Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP) para mais dois anos, juntamente com o vice-presidente Acácio Tardoque Ferreira, prefeito de Macaubal.

O CINORP, que atualmente reúne 20 municípios consorciados, vem se destacando na atuação regionalizada nas áreas de meio ambiente e saúde, e agora expande sua atuação para o setor da educação, conforme aprovado na mesma assembleia Os municípios que integram o Consórcio são: Votuporanga, Valentim Gentil, Cardoso, Riolândia, Cosmorama, Macaubal, Paulo de Faria, Orindiúva, Américo de Campos, Meridiano, Álvares Florence, Sebastianópolis do Sul, Magda, Gastão Vidigal, Parisi, Zacarias, Floreal, Pedranópolis, Pontes Gestal e Monções.

Entre as pautas discutidas, também houve a eleição do Conselho Fiscal, composto pelos prefeitos Oclair Barão (Parisi), Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins (Orindiúva) e Dr. Heder Jean Bruno de Oliveira (Zacarias).

“O crescimento do CINORP reflete a força da união entre os municípios e, juntos, continuaremos promovendo soluções inovadoras para atender às demandas da nossa população,” comenta o presidente reeleito.

O Secretário Executivo do CINORP, José Antonio Tatai, também agradeceu o apoio dos prefeitos e reforçou os desafios futuros: “Quero expressar minha gratidão pela confiança e pela parceria dos municípios consorciados. Os desafios são grandes, mas com trabalho conjunto, continuaremos fortalecendo o consórcio e desenvolvendo ações que impactem positivamente a vida dos cidadãos da nossa região.”

CINORP

O CINORP vem avançando em diversas frentes importantes como o credenciamento de especialidades médicas, laboratórios, exames e a compra coletiva de medicamentos e produtos hospitalares. Além disso, o consórcio está com edital aberto no valor de R$ 6.800.000,00 para aquisição de equipamentos destinados à usina de triagem mecanizada de resíduos sólidos urbanos e recentemente obteve as licenças da CETESB para colocar em funcionamento a Usina Móvel de Processamento de Resíduos da Construção Civil.

A nova gestão segue com o compromisso de ampliar os projetos que beneficiam a região e consolidar o CINORP como referência em gestão consorciada.

