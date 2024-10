CAV busca segundo título no ano para coroar um 2024 perfeito 

Campeão da Série A3, Votuporanguense briga pela taça da Copa Paulista contra o Monte Azul neste sábado, às 15h, em Mirassol.

O ano do Clube Atlético Votuporanguense já se tornou especial após a conquista da Série A3 e o acesso à segunda divisão de São Paulo em 2025. Porém, o 2024 pode acabar com mais um título para ser a cereja do bolo de uma temporada já inesquecível.

Fundado há apenas 15 anos, o CAV tem sido motivo de orgulho para o torcedor de Votuporanga. Neste sábado, o elenco pode faturar a segunda taça do ano e entrar ainda mais para a história do clube.

Com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Pantera Alvinegro enfrenta o Monte Azul pelo jogo de volta da final da Copa Paulista e tenta se consagrar bicampeã do torneio.

Ano mágico do Votuporanguense

O CAV já mostrava para o que veio no lá no início da temporada. O time finalizou a primeira fase da Série A3 do Paulista na liderança geral. Nas quartas, enfrentou o Marília e, depois de perder na ida e vencer pelo mesmo placar na volta, bateu o adversário nos pênaltis.

Na semi, eliminou o Desportivo Brasil após empatar sem gols o primeiro jogo e vencer o segundo por 1 a 0.

Na final, o Votuporanguense, que já estava garantido na Série A2, saiu perdendo no primeiro jogo contra o Grêmio Prudente e correu atrás do prejuízo, conseguindo arrancar o empate. Na volta, jogando em casa, venceu por 1 a 0 e levantou a taça da terceira divisão paulista.

Pelo torneio, foram 21 jogos, 12 vitórias, sete empates e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 68,2%.

Depois do título, foram quase dois meses de preparação para a estreia na Copa Paulista. Desta vez, o Votuporanguense terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo 1. Nas oitavas, bateu a Francana com vitória nos dois duelos.

Nas quartas, também avançou com dois triunfos sobre o Capivariano. Na semi, foi derrotado pela Portuguesa no jogo de ida e correu atrás do prejuízo, vencendo a volta, chegando à final e, de quebra, garantindo-se em uma competição nacional pela segunda vez na história.

No jogo de ida da final, o Pantera Alvinegro venceu o Monte Azul por 1 a 0 e garantiu uma vantagem importante para o jogo de volta, fora da Toca. O aproveitamento do CAV na competição é de 73.3% com dez vitórias, três empates e duas derrotas.

Votuporanguense e AMA – que já sinalizaram a preferência pela Série D em 2025 – entram em campo pelo segundo e decisivo duelo neste sábado, às 15h, no estádio Maião, em Mirassol.

Ingressos

Os ingressos para a finalíssima começaram a ser vendidos na terça-feira, no site https://www.totalticket.com.br/evento/23933 O torcedor interessado deverá realizar a compra no setor destinado à torcida do Votuporanguense (Arquibancada S4 Amarela). O valor do ingresso será de R$ 50 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). A comprovação da meia-entrada será pedida na entrada do estádio. Tem direito a meia entrada: estudantes, professores e aposentados.

Segundo o apurado, a bilheteria será aberta às 13h, duas horas antes do início da partida. A entrada da torcida do Pantera Alvinegra será feita pelo Portão 4. A torcida deverá se concentrar na Rua São Vicente de Paula.

