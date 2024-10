Força Tática recupera celular furtado e prende receptador em Votuporanga 

D.S., de 32 anos, egresso do sistema prisional, foi flagrado na zona sul com o aparelho furtado em Parisi/SP.

Um homem de 32 anos, egresso do sistema prisional, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (9.out), no bairro São João, em Votuporanga/SP, com um celular furtado em Parisi/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 16h50, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento pela Rua Maranhão, na zona sul, quando se depararam com D.S., já conhecido nos meios policiais pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; no entanto, ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou inquietude e nervosismo exagerado, fundamentando uma abordagem.

Durante busca pessoal realizada no suspeito, os PMs localizaram um celular seminovo, no qual, após pesquisa de procedência constataram ser produto de furto pelo município de Parisi, no último dia 15 de março.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde D.S., egresso do sistema prisional, inclusive reincidente na prática do crime de receptação, foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

O aparelho celular ficou apreendido para ser devolvido à vítima.

