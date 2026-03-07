CAV busca reabilitação diante do XV de Piracicaba 

Já classificado, o Votuporanguense vem de derrota e precisa segurar o ímpeto do Nhô Quim, 9º colocado na tabela, que precisa vencer a Pantera Alvinegra no Barão de Serra Negra, neste sábado (7), às 15h, para sonhar com uma vaga na segunda fase do estadual.

O Clube Atlético Votuporanguense, já classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, busca se reencontrar com a vitória diante do XV de Piracicaba neste sábado (7), às 15h, no Estádio Municipal Barão de Serra Negra (Barão de Serra Negra), em Piracicaba/SP.

No entanto, o jogo não será só mais um compromisso para cumprir tabela e fechar a primeira fase do estadual, o duelo ganhou status de final para o Nhô Quim, 9º colocado na tabela, que precisa vencer a Pantera Alvinegra para sonhar com uma vaga na segunda fase do Paulistão A2.

A semana cheia caiu como uma luva para os elencos, caso do CAV comandado por Marcus Viola, oportunidade para descansar, acertar posicionamentos em sessões de treinamentos realizados na Arena Plínio Marin e recuperar a condição de alguns atletas, os “mais exigidos” dentro de campo, além daqueles que estão em tratamento no Departamento Médico do clube. Até porque, após o compromisso em Piracicaba, o torneio afunila e o nível de dificuldade na segunda fase sobe exponencialmente.

O duelo terá transmissão do Youtube Metrópoles Esportes.

Arbitragem

Para o duelo entre XV de Piracicaba x CAV a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Salim Fende Chavez (41 anos), que será auxiliado por Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini Nogueira. Já Caio Carvalho Pereira será o 4º árbitro e Ednilson Corona atuará como analista de vídeo.

Segunda fase do Paulistão A2

Após a fase de pontos corridos, os oito classificados serão divididos em dois quadrangulares:

Grupo A: 1º, 3º, 6º e 8º colocados

Grupo B: 2º, 4º, 5º e 7º colocados

As equipes se enfrentam em turno e returno dentro do grupo, totalizando seis partidas. Os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. Os finalistas garantem o acesso à Série A1 de 2027.

Agora, a Pantera Alvinegra tenta transformar a boa campanha em acesso inédito e escrever o capítulo mais importante de sua história no futebol paulista.