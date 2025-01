CAV enfrenta o Taubaté neste sábado  

Votuporanguense busca conquistar a primeira vitória no Paulistão A2 de 2025, a partir das 15h, no Estádio Joaquinzão, em Taubaté/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na tarde desta quinta-feira (24.jan), no CT Ninho da Águia, pertencente ao São José, localizado próximo à Via Jaguari, na Zona Norte de São José dos Campos/SP, a preparação para o duelo contra o Taubaté, neste sábado (25), às 15h, no Estádio Joaquinzão.

O CAV que ainda não venceu na competição, soma apenas um ponto e aparece na lanterna da classificação, trabalha para fazer desta partida em Taubaté o ponto de ignição para conhecer não só a primeira vitória, mas alavancar no torneio.

De olho no duelo, o treinador Rogério Corrêa tem em sua planilha um elenco variado: sem suspensos, apenas Amorim pendurado com dois cartões amarelos.

Vale ressaltar que o Taubaté também vem de um começo de estadual complicado, porém, conheceu o sabor da vitória na última rodada, quando venceu o Santo André, por 1 a 0, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Agora, o Burro da Central vem para cima da Pantera Alvinegra em casa, para diante de sua torcida buscar a vitória e engrenar de vez na competição.

Após o compromisso deste sábado em Taubaté, o Votuporanguense volta para São José dos Campos, onde ficará até terça-feira (28). Isso porque após o almoço deve embarcar para Santo André, visando o hoje denominado – ‘confronto das lanternas’ – contra os donos da casa, pela quinta rodada, na quarta-feira (29), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel.

A Pantera Alvinegra só volta a atuar na Arena Plínio Marin, no sábado (1º.fev), às 18h, quando recebe o Capivariano.

