CAV anuncia as contratações de Fernandinho e Matheusão 

O meia-atacante e o zagueiro compõem um pacote de 11 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta quinta-feira (9.out) a contração de Fernando Nathan Padilha de Arruda, o Fernandinho, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026. Natural de Cuiabá/MT, o meia-atacante de 33 anos, 1,78m de altura e destro, chega ao CAV trazendo experiência, técnica e muita alegria dentro de campo.

Fernandinho acumula passagens por clubes importantes do futebol brasileiro e internacional, como Portuguesa, Ypiranga-RS, Ferroviária, Remo, Brusque, Água Santa, São Bento, Amazonas FC, Pouso Alegre, Uberlândia, Al Hussein (Jordânia) e, mais recentemente, o Ituano, seu último clube antes de acertar com o Votuporanguense.

Com um estilo de jogo ofensivo, habilidoso e criativo, Fernandinho chega para reforçar o meio-campo e o ataque da equipe alvinegra, trazendo leveza, inteligência e alegria para o setor criativo.

Outro nome anunciado pela diretoria da Pantera Alvinegra e o do zagueiro Matheus Santos Nunes, conhecido como Matheusão. Natural de Iporã do Oeste/SC, o atleta de 29 anos é canhoto e chega ao CAV para fortalecer ainda mais o sistema defensivo.

Matheusão tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Nacional-PR, Monte Azul, São Caetano, Botafogo-SP, Portuguesa-RJ, Volta Redonda, Náutico, CSA e, mais recentemente, o Uberlândia, onde disputou o Brasileirão Série D.

Ao desembarcar na Arena Plínio Marin, o defensor traz boa imposição física, boa leitura de jogo e muita personalidade, se destacando pela firmeza nas disputas e liderança em campo — atributos que prometem dar ainda mais segurança à defesa da Pantera Alvinegra.

Elenco começa a ganhar forma

Agora são 11 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim e Matheusão;

Laterais: Vinicius Baracioli (l ateral- direito);

Meio-campistas: Alison Silva e Fernandinho;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha e Anderson Feijão;

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube.