Polícia Ambiental recupera maquinários furtados 

Equipamentos, avaliados em aproximadamente R$ 500 mil, foram levados de Pereira Barreto/SP e recuperados em Itapura/SP.

A equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental (GEPAAR) recuperou uma pá carregadeira que havia sido furtada na madrugada desta quarta-feira (8.out), em Pereira Barreto/SP.

De acordo com o apurado, a equipe recebeu informações sobre o possível paradeiro do equipamento avaliado em aproximadamente R$ 400 mil. De imediato, os policiais iniciaram diligências em área de mata, identificando rastros compatíveis com o deslocamento de maquinário pesado.

Com o apoio de tecnologia de ponta, por meio de um drone, a equipe localizou a pá carregadeira ocultada entre a vegetação. Durante o sobrevoo, também foi visualizado um quebra lombo fertilizante e adubadeira, situada a aproximadamente 1,5 km do primeiro ponto, avaliada em aproximadamente R$ 100 mil, equipamento furtado no último dia 28 de agosto de 2025.

A Perícia Técnica foi acionada e compareceu ao local para a realização dos levantamentos necessários. Os maquinários recuperados foram posteriormente apresentados à Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais cabíveis.

A operação evidencia a eficiência, proatividade e comprometimento do GEPAAR, que vem empregando recursos tecnológicos aliados às técnicas especializadas de policiamento ambiental, reafirmando o compromisso da Polícia Militar Ambiental com a proteção da sociedade paulista, o combate ao crime e a preservação da ordem pública.

Ressalta-se que esse tipo de delito, pelo vulto econômico dos bens subtraídos e pela forma sofisticada de ocultação, indica forte atuação de organizações criminosas especializadas no furto, receptação e revenda de maquinário agrícola, cujo enfrentamento permanece como prioridade das forças de segurança do Estado de São Paulo.

Recentemente, a Polícia Militar deflagrou operação que desarticulou um braço de uma facção criminosa atuante em áreas rurais, grupo que roubava e furtava equipamentos, utilizando-os também para intimidar produtores rurais e moradores do campo. Esse contexto reforça a relevância das ações contínuas de combate ao crime organizado no meio rural.