Cassino ilegal é fechado pela Polícia Civil e dono vai preso em Ibirá 

Operação ocorreu na manhã de quarta-feira (30). Agentes identificaram a prática de jogos de azar sem alvará.

Uma operação da Polícia Civil de Ibirá/SP, com o apoio da Delegacia Seccional de Rio Preto e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) do Deinter-5, desmontou na manhã desta quarta-feira (30.jul) um cassino clandestino e apreendeu 24 unidades de cigarros eletrônicos (vapes), de comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil.

Segundo a Polícia Civil, as equipes chegaram ao local após investigações que identificaram a existência do espaço de jogos de azar, que também operava sem alvará de funcionamento, em Ibirá. O dono pode responder por contravenção penal associada a jogos ilegais, além de crime contra a saúde pública devido à venda de produtos irregulares.