Casal de motociclistas fica ferido após acidente em vicinal de Votuporanga 

Homem sofreu fraturas nas pernas e sua companheira ficou com diversos ferimentos pelo corpo; causas do acidente são investigadas.

Um casal de motociclistas ficou ferido após um acidente na vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga/SP a Parisi/SP, nas proximidades do Centro de Eventos Helder Henrique Galera, na noite desta segunda-feira (27.mai).

De acordo com as informações da ocorrência policial, o casal seguia pela vicinal, sentido a Parisi, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos pela investigação, ocorreu a queda.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se depararam com as vítimas ao solo, sendo o homem com fortes dores nas pernas, apresentando sinais de fratura. Já a sua companheira sofreu diversas escoriações pelo corpo, porém sem ferimentos graves. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.

A Polícia Científica foi acionada e esteve no local; as causas do acidente são investigadas.