Estêvão, do Palmeiras, pode virar artilheiro mais jovem da história do Brasileirão 

Abel Ferreira evita elogios públicos porque entende que podem ser traiçoeiros aos seus atletas no Palmeiras. Um deles, contudo, dispensa comentários à medida que prova em números a dimensão de sua grandeza. É o caso de Estêvão, aos 17 anos, que entre recordes no Campeonato Brasileiro pode quebrar mais um: o de artilheiro mais jovem da história da competição.

A oito rodadas do fim, o atacante do Palmeiras tem 10 gols marcados e apenas um atrás do líder Pedro, do Flamengo, que pode ser superado porque não disputa mais o Brasileirão devido a uma lesão no joelho.

Nunca antes na história da competição, inclusive, houve um artilheiro com menos de 18 anos de idade.

O mais jovem, considerando o Brasileirão de pontos corridos, é Keirrison, artilheiro pelo Coritiba, em 2008, quando tinha 19 anos, 11 meses e 30 dias, com 21 gols marcados. Os dados são do Espião Estatístico, com a idade dos jogadores no dia 1º de dezembro, que é quando normalmente os campeonatos estão encerrando.

Mesmo ao ampliar o recorte para incluir as edições com a unificação do Brasileiro, o recorde ainda é de 19 anos, com Coutinho artilheiro pelo Santos em 1963. Pelé chegou a ser artilheiro pelo Santos, na Taça Brasil de 1961, mas estava com 20 anos na época e não quebrou recorde.

Ao longo dos últimos anos, o mais próximo de quebrar ou no mínimo igualar a marca foi Gabriel Jesus, pelo Palmeiras, em 2016. Ele tinha 19 anos, mas terminou o campeonato com 12 gols, perdendo o posto de goleador para o trio Diego Souza (Sport), Fred (Atlético-MG) e William Pottker (Ponte Preta), com 14 gols cada.

No Palmeiras, Estêvão ainda chegou a perder rodadas do Brasileiro por lesão, como aconteceu no fim de setembro, nos jogos contra Vasco e Atlético-MG, mas está de volta e como peça fundamental para a equipe na disputa pelo título.

Foi decisivo com gol e assistência na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, no fim de semana, e assim chegou a 18 participações decisivas no campeonato, superando Neymar – que teve 16 – como jovem atleta com mais participações em gols em uma edição do Brasileiro (até os 18 anos de idade).

“Ele contribui muito na qualidade que tem, é driblador. Já falei que é para aproveitar muito enquanto ele está aqui”, diz Abel Ferreira.

Aos 17 anos, o atacante está negociado para o Chelsea, da Inglaterra, em uma operação que pode chegar aos R$ 350 milhões com valores fixos e bônus, mas defenderá o Palmeiras até o Mundial de 2025, que acontece em julho, nos Estados Unidos.

Veja os cinco artilheiros mais jovens do Brasileirão:

Keirrison, em 2008 pelo Coritiba – 19 anos, 11 meses e 30 dias;

Gabigol, em 2018 pelo Santos – 22 anos, 3 meses e 2 dias;

William Pottker, em 2016 pela Ponte Preta – 22 anos, 11 meses e 10 dias;

Gabigol, em 2019 pelo Flamengo – 23 anos, 3 meses e 2 dias;

Paulinho, em 2023 pelo Atlético-MG – 23 anos, 4 meses e 17 dias.

