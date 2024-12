Carteiras da OAB são entregues a egressos do curso de Direito da Unifev

Das 17 carteiras entregues na solenidade, 15 foram de alunos formados pela Instituição; cerimônia foi realizada quinta-feira (28), na 66ª subseção de Votuporanga.

Na última quinta-feira (28.nov), a 66ª subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma sessão solene para a entrega das Carteiras da OAB a 17 novos advogados. Dentre eles, 15 são egressos do curso de Direito da Unifev, que agora estão aptos a exercer a advocacia.

A mesa principal foi composta pelo presidente da OAB de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho; o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), Carlos Alberto Expedito de Britto Neto; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o coordenador do curso de Direito, Prof. Esp. Fernando Guastini; e os membros da diretoria da subseção, Dr. Bruno de Moraes Dumbra, vice-presidente; Dra. Miriane Pimenta de Morais, secretária geral; Dr. Josué Carvalho Santos, secretário adjunto; Dra. Elaine Akita Fernandes, tesoureira; Dra. Ana Paula Nogueira Stefanelli, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada; Dr. Matheus Arado Batista, coordenador da Comissão da Jovem Advocacia; e Dr. Pedro Gabriel Schnack de Oliveira, coordenador da Comissão de Direito Agrário.

Segundo o presidente da Ordem, a cerimônia de entrega das carteiras aos novos advogados é uma grande satisfação. “Esse momento representa não apenas o crescimento da classe, mas também a renovação e o fortalecimento da advocacia em Votuporanga. Com certeza é uma data que ficará indelevelmente marcada na memória de cada um deles”, destacou.

Celebrando a aprovação dos alunos no Exame da Ordem, o coordenador do curso de Direito destacou que o ato representa a vitória de uma jornada de aprendizagem e dedicação. “É um marco fundamental na trajetória acadêmica, a realização de um sonho, a conquista do documento que os habilita a exercer a advocacia e que abre as portas para a carreira jurídica. A Unifev se orgulha por ter contribuído para a formação desses novos advogados”, ressaltou.

Maria Antonia Biliato Ramanzini, egressa da Instituição, expressou sua imensa felicidade em alcançar seu objetivo. “Posso resumir em uma única palavra, orgulho. É muito gratificante receber a Carteira da OAB. É resultado de todos os momentos de estudo, de tudo que abdiquei para estar aqui hoje. É emocionante a solenidade, o orgulho dos meus pais”, contou.

O reitor da Unifev destacou a importância da Instituição na formação dos novos profissionais do Direito. “É uma entrega especial para cada um deles e nos sentimos felizes por ter participado da realização dos seus sonhos. É uma honra para nós vivermos juntos momentos especiais como esse”, encerrou.