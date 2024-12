Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu no Rio Grande em Populina 

Vítima estava nadando a 30 metros da margem, quando sumiu na tarde de domingo (1º).

O corpo do jovem de 18 anos que desapareceu nas águas do Rio Grande, em Populina/SP, foi encontrado pelos bombeiros no fim da tarde deste domingo (1º.dez).

Segundo o boletim de ocorrência, os bombeiros foram acionados por conta do desaparecimento, às 15h, e encontraram o corpo do jovem identificado como Sérgio Luis, morador de Vitória Brasil/SP, por volta das 18h.

Segundo caso

Este é o segundo caso de afogamento em oito dias. No dia 24 de novembro, o garçom Edson Ramos, de 24 anos, de Olímpia/SP, desapareceu nas águas do Rio Turvo, após ser arrastado pela correnteza da Cachoeira do Talhadão, município de Palestina/SP, onde ele fazia retiro com grupo de amigos da igreja. Até a manhã desta segunda-feira (2), Edson seguia desaparecido.

*Com informações do g1

