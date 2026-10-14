Carro suspeito de furtos rurais é apreendido após perseguição 

Veículo adaptado para transporte de combustível foi apreendido pela Polícia Ambiental após perseguição em estrada vicinal; ferramentas, touca ninja e outros objetos também foram encontrados. Polícia Civil investiga ligação com furtos de combustível na região.

Uma ação do Policiamento Ambiental de Votuporanga/SP terminou com a apreensão de um veículo suspeito de ser utilizado em crimes na zona rural e mobilizou diversas forças de segurança na região de Valentim Gentil/SP, neste domingo (11.out).

Segundo a polícia, equipes realizavam patrulhamento preventivo pela Estrada Vicinal Nelson Bolotari (conhecida como “subida da morte”) quando perceberam um automóvel com placas de Mirassol/SP em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista acelerou e tentou fugir, dando início a um acompanhamento policial por aproximadamente 600 metros.

Durante a tentativa de escapar, o condutor entrou no pátio de uma propriedade rural e acabou colidindo contra uma estrutura existente no local. Em seguida, abandonou o carro e fugiu a pé em direção a uma área de mata, levando consigo uma arma de fogo.

Equipes da Polícia Ambiental, do policiamento ostensivo e da Polícia Rodoviária realizaram buscas nas imediações, porém o suspeito não foi localizado.

Na vistoria realizada após a fuga, os policiais constataram que os bancos traseiros do automóvel haviam sido retirados, ampliando a capacidade de carga. O interior do veículo apresentava sinais de umidade no assoalho e forte odor de óleo diesel, características que levantaram suspeitas sobre possível utilização para transporte irregular de combustível.

Além disso, foram encontrados diversos objetos que poderão auxiliar nas investigações, entre eles um pé de cabra artesanal, alicates, uma faca, uma touca do tipo balaclava (“touca ninja”) e blusas com capuz.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

Investigação

A Polícia Civil dará continuidade às apurações para identificar o motorista e esclarecer a eventual ligação do veículo com furtos de combustível e outros crimes patrimoniais registrados em propriedades rurais da região.

Os objetos apreendidos e as características do automóvel serão analisados durante o inquérito policial, que buscará determinar a origem do veículo e a participação do suspeito em possíveis ações criminosas.