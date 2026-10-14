15ª Mostra Deco D’Antonio reúne espetáculos gratuitos em Votuporanga

Programação de 15 a 24 de outubro, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, valoriza a produção teatral e amplia o acesso às artes cênicas.

O teatro será destaque na programação cultural de Votuporanga a partir desta quinta-feira (15.out), com a abertura da 15ª Mostra de Teatro Deco D’Antonio. Promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento oferecerá espetáculos gratuitos até 24 de outubro, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, reunindo diferentes produções selecionadas por edital, contempladas pelo Programa Bolsa Cultura e espetáculos convidados, ampliando o acesso da população às artes cênicas.

A abertura será nesta quinta-feira (15), às 19h30, com o espetáculo “O Enforcado”. Na sexta-feira (16), também às 19h30, será apresentada “A Cartomante”. Já no domingo (18), às 17h, o público poderá conferir “Florzinha 4, 2, 3”. Na sequência, a programação prevê “Quem vai Descer no Poço”, no dia 19 de outubro, às 19h30.

Na quarta-feira (21), às 19h30, será a vez de “Baba Yaga e as Crianças sem Sono”. Na quinta-feira (22), no mesmo horário, o público poderá assistir a “Nelson Rodrigues: Amor e Delírios”. A programação continua na sexta-feira (23), às 19h30, com “Aquele que tem os pés inchados”, e termina no sábado (24), também às 19h30, com “Migraaaantes ou Do que são feitas as Fronteiras”.

Para a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, a mostra representa uma oportunidade de valorizar os artistas e aproximar a população de diferentes expressões culturais. “A Mostra Deco D’Antonio valoriza o trabalho dos artistas, dá visibilidade à produção teatral e oferece ao público a oportunidade de vivenciar histórias, emoções e reflexões por meio da arte. Chegar à 15ª edição é reconhecer a importância do teatro para a vida cultural de Votuporanga e ampliar o acesso da população a essas experiências”, destaca.

Com entrada gratuita, a 15ª Mostra Deco D’Antonio convida moradores e visitantes a prestigiar as apresentações e conhecer diferentes formas de expressão teatral, fortalecendo o encontro entre artistas e público.