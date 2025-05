Papa Leão 14 eleva Diocese de São José do Rio Preto a arquidiocese e nomeia arcebispo

Leão 14 eleva a Diocese de São José do Rio Preto a arquidiocese e nomeia Antônio Emídio Vilar como arcebispo. Instalação será em julho

O papa Leão 14 elevou a Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo, à arquidiocese e nomeou Antônio Emídio Vilar como o primeiro arcebispo. A decisão foi anunciada pelo Vaticano nesta quinta-feira (22). Esta é a primeira arquidiocese criada por Leão 14 desde sua ascensão ao papado.

A nova arquidiocese, que se desmembrou da Província de Ribeirão Preto, será responsável pelas dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga. A Província Eclesiástica de Ribeirão Preto manterá as dioceses de Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista.

A missa de instalação de Antônio Emídio Vilar ocorrerá no dia 9 de julho, na Catedral Metropolitana de Rio Preto. O arcebispo receberá o pálio, vestimenta litúrgica dos arcebispos, das mãos do papa em uma cerimônia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no dia 29. Este será o primeiro encontro entre Vilar e Leão 14.

Vilar, de 67 anos, é natural de Guardinha, Minas Gerais. Formado em filosofia e teologia, foi ordenado em 1986 e já ocupou diversos cargos, incluindo pároco e juiz do Tribunal Interdiocesano de Aparecida. Ele é bispo de Rio Preto desde janeiro de 2022, após ter sido transferido de São João da Boa Vista.

Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressou apoio à elevação da diocese, destacando que isso pode resultar em “maiores frutos na ação evangelizadora”. Vilar enfatizou a importância de reforçar a presença da Igreja nas periferias e entre os mais necessitados