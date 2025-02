Carnaval deve movimentar a economia votuporanguense

Comerciantes investem em produtos e criatividade; clubes e bares também realizarão eventos para comemorar período festivo.

Carnaval, época de festa e também de oportunidades para a economia local. Com a realização do “Carnaval Votu Show 2025”, organizado pela Prefeitura de Votuporanga, não é apenas a população quem irá aproveitar esse período de folia, os comerciantes também. Lojas especializadas em adereços e artigos carnavalescos, principalmente, assim como academias, do ramo alimentício, clínicas de estética, entre outros, também são beneficiados com a procura pelos seus serviços.

Com o objetivo de aproveitar ao máximo a oportunidade da data comemorativa e as festas que serão realizadas tanto pela Prefeitura quanto por clubes e bares da cidade, os comerciantes estão investindo em produtos e criatividade para garantir a diversão dos foliões nos quatro dias de festa. Com decoração temática e até contratações temporárias, as lojas oferecem as mais diversas opções de fantasias e apetrechos como as tradicionais serpentinas, máscaras e confete, assim como produtos de estética, beleza e vestuário com o intuito de atrair ainda mais os consumidores para aumentar as vendas.

Votuporanga, a terra da folia

Com o slogan ‘Votuporanga, a terra da folia’ assim como a Prefeitura, que promoverá o “Carnaval Votu Show 2025” gratuitamente, de 1 a 4 de março no Parque da Cultura, outros estabelecimentos comerciais do município também realizarão eventos para comemorar esse período festivo e alguns contarão com a presença do Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval de Votuporanga.

Em ritmo de esquenta, a população já contará com opções a partir desta sexta-feira (21/2) em bares e restaurantes que seguem com programação até o último dia da folia, 4 de março.

O Assary Clube de Campo realizará sua agenda de 28 de fevereiro até o dia 4 de março, nos mais diversos horários. No primeiro dia, a festa terá início a partir das 20h30; no sábado (1º/3) será às 20h; no domingo (2/3) terá matinê a partir das 15h; no penúltimo dia, as atrações começarão às 20h; e para fechar com chave de ouro, na terça-feira (4/3), a festa começará a partir das 18h.

O Votu Clube também entra no ritmo nos dias 1º, 2 e 3 de março, com apresentações a partir das 21h, 15h e 21h, respectivamente. A matinê será realizada no domingo (2/3).

Funcionamento do comércio no carnaval

De acordo com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), durante o carnaval, o comércio atenderá nos seguintes dias e horários: segunda-feira (3/3), das 13h às 18h; terça-feira (4/3), ponto facultativo; quarta-feira (5/3), das 13h às 18h; quinta (6/3) e sexta-feira (7/3), atendimento normal; e no sábado, que será o segundo do mês, horário especial das 9h às 18h.