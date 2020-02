Carlão libera R$9,5 mi em emendas para região

Os recursos foram direcionados para diversas áreas de 42 municípios do Noroeste Paulista. Quarenta e dois municípios da região foram contemplados com emendas parlamentares do deputado Carlão Pignatari. Os recursos, que somam mais de R$ 9,5 milhões, serão direcionados, para as áreas: saúde, infraestrutura, transporte, educação, social, turismo, esporte e agricultura.

Os municípios contemplados foram: Poloni, Sebastianópolis do Sul, União Paulista, Auriflama, Macaubal, Nhandeara, Nipoã, Turiúba, Gastão Vidigal, Monções, Floreal, Três Fronteiras, Palmeira D’Oeste, São Francisco, Vitória Brasil, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Aparecida D’Oeste (Santa Casa), Altair, Palestina, Ipiguá, Ouroeste, Macêdonia, Guarani D’Oeste, São João das Duas Pontes, Mesópolis, Dirce Reis, Indiaporã, Santo Antônio do Aracanguá, Cardoso, Santa Adélia, Nova Aliança, Ibirá, Sales, Elisiário, Urupês, Irapuã, Adolfo, Mendonça, Potirendaba, Ubarana e Riolândia.

Agora, as prefeituras devem encaminhar os documentos necessários para as secretarias estaduais que farão a formalização dos convênios e liberação dos recursos. Foram 25 emendas para a área da saúde, separadas entre custeio, aquisição de ambulância, veículos para transporte de pacientes, de UTI móvel e equipamentos. As Santas Casas de Misericórdia de dois municípios, referências no cuidado dos pacientes, também vão receber recursos.

A segunda área com mais solicitações foi a de infraestrutura com 18 emendas direcionadas para recapeamento asfáltico até obras como construção de centro comunitário e velório municipal. Os municípios também solicitaram veículos para cumprir várias funções como atender o Fundo Social e a educação municipal. O recurso também será aplicado para a agricultura através da aquisição de trator e implementos agrícolas. O Turismo também recebeu recursos.